Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό έφτασε λίγο πριν από τις 11 το πρωί η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα σε ένα λευκό φέρετρο.

Τραγικές φιγούρες ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, καθώς και η μητέρα της Γωγώς Μαστροκώστα, Σπυριδούλα, η οποία όταν μπήκε το λευκό φέρετρο μέσα στην εκκλησία αναφώνησε: «Καλώς το λουλούδι μου, καλώς το αστέρι μου, άγγελέ μου, αστέρι του ουρανού πέτα ψηλά».

Το στεφάνι του Τραϊανού Δέλλα για την αγαπημένη του γράφει: «Πέτα ψηλά, άγγελέ μου».

Λίγη ώρα αργότερα, ο Τραϊανός Δέλλας αποχώρησε από την εκκλησία και επέστρεψε πιασμένος χέρι χέρι με την 18χρονη κόρη που είχε αποκτήσει με τη Γωγώ Μαστροκώστα, Βικτώρια.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της, τους φίλους της και όσους στάθηκαν δίπλα της στη δύσκολη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Μέχρι το τέλος, αντιμετώπισε τη δοκιμασία της με αξιοπρέπεια και δύναμη, επιβεβαιώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που πάλεψε γενναία.

Ο Τραϊανός Δέλλας με την κόρη του, Βικτώρια Ο Τραϊανός Δέλλας Η μητέρα της Γωγώς Μστροκώστα και η Μαρία Καλάβρια Η αδελφή της Γωγώς Μαστροκώστα, Φώφη Η κουμπάρα της Γωγώς Μαστροκώστα, Ελένη Μπούση Γιώργος Ντάβλας Χάρης Σιανίδης Μάκης Τσέλιος Έλενα Βρεττού Κέλλυ Κελεκίδου Ορθούλα Παπαδάκου Αλέξανδρος Παρθένης Νόνη Δούνια Ίλια Ίβιτς και Ελένη Πετρουλάκη Γιάννης Καζανίδης-Βασίλειος Κωστέτσος Τρύφωνας Σαμαράς Αντώνης Ρέμος-Υβόννη Μπόσνιακ Γωγώ Αυγερινοπούλου Μαρί Κωνσταντάτου Βασίλης Μπισμίκης-Δέσποινα Βανδή

Μετά την εξόδιο ακολουθία στο Ελληνικό, η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα θα μεταφερθεί στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τον τόπο καταγωγής της, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γωγώ Μαστροκώστα θα ταφεί στο ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, δίπλα στον πατέρα της. Το συγκεκριμένο σημείο είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια, καθώς το επισκεπτόταν συχνά, είτε μόνη της είτε μαζί με τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.