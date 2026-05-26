Στο αγαπημένο της ξωκλήσι, δίπλα στον πατέρα της, θα παιχτεί η τελευταία πράξη του δράματος για τη Γωγώ Μαστροκώστα, με την ταφή της να είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας σε στενό οικογενειακό κύκλο. Το συγκεκριμένο σημείο, το ξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου, αποτελούσε έναν τόπο που η ίδια υπεραγαπούσε και επισκεπτόταν με μεγάλη συχνότητα, είτε μόνη της είτε συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα.

Η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στη γενέτειρά της, με τους κατοίκους της περιοχής να μοιράζονται τις δικές τους αναμνήσεις στην εκπομπή Live News και το ρεπορτάζ της Ελένης Ασημακοπούλου.

Άνθρωποι που τη γνώριζαν από τα παιδικά της χρόνια στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας σημείωσαν χαρακτηριστικά: «Ένας καλός άνθρωπος «έφυγε» από το χωριό μας. Μια νέα γυναίκα. Η Γωγώ είναι δικό μας κορίτσι, πήγαινε με τον άντρα μου στο σχολείο. Έδωσε τον δικό της αγώνα με αξιοπρέπεια».

Η εξόδιος ακολουθία στο Ελληνικό

Πριν από τη μεταφορά της σορού στην ιδιαίτερη πατρίδα της, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα έχουν την ευκαιρία να πουν το τελευταίο αντίο στην Αττική.

Η εξόδιος ακολουθία για τη Γωγώ Μαστροκώστα θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 27 Μαΐου, στο Ελληνικό, όπου αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να την αποχαιρετήσει.