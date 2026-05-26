Να βάλει τέλος σε όσα ακούγονται για το μέλλον του επιχείρησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, την ώρα που οι Τούρκοι κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Μπεσίκτας, τονίζοντας ότι έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμη έναν χρόνο.

Η σεζόν δεν έκλεισε καλά για τον «δικέφαλο του βορρά» καθώς δεν κατέκτησε ούτε πρωτάθλημα, ούτε κύπελλο, ούτε τη 2η θέση έστω, για να πάρει μέρος στα προκριματικά του Champions League. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν διάφορες φήμες, με τους Τούρκους να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Μπεσίκτας.

Ο Λουτσέσκου, όμως, θέλουν να σταματήσουν όλες αυτές οι φήμες και σε δηλώσεις που έκανε σε ΜΜΕ της Ρουμανίας ήταν ξεκάθαρος, λέγοντας τα εξής…

«Ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει έναν πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί, και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις.

Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Θέλαμε να κερδίσουμε τον τελικό, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν παίρνεις πάντα αυτό που θέλεις. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να ξέρεις να κρατάς τις ισορροπίες. Να ξέρεις τι προσδοκίες δημιουργείς και πώς να τις διαχειρίζεσαι.

Κοιτάξτε την Ατλέτικο Μαδρίτης, είναι μια ομάδα που επενδύει πολλά, αλλά δεν ξεκινά ποτέ τη σεζόν με τη σκέψη ότι θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι. Όταν δημιουργείς τεράστιες προσδοκίες, το πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα πλήττει την αυτοπεποίθησή σου.

Επιπλέον, προέκυψε μια κατάσταση με πολλούς τραυματισμούς τη στιγμή που βρισκόμασταν σε εξαιρετική κατάσταση, όλοι πίστευαν ότι θα κατακτούσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Μερικοί από αυτούς τους τραυματισμούς ήταν πραγματικά ατυχείς και περιττοί».