Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τοποθετήθηκε για την υπόθεση του 3,5 ετών κοριτσιού που νοσηλεύεται στην Κρήτη, με σημάδια που παραπέμπουν σε άγρια κακοποίηση.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος δήλωσε στο Live News πως καλύπτει μυστήριο την τύχη των δύο αδερφών του κοριτσιού, καθώς επίσημα κανείς δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί. Η μητέρα τους υποστηρίζει ότι είναι νεκρά, εντούτοις αυτό δεν επιβεβαιώνεται κάπως. Έτσι, εξετάζονται και τα σενάρια να είναι ζωντανά, αλλά και να έχουν πουληθεί.

«Πρόκειται για μία ακόμη οικογενειακή τραγωδία με απρόβλεπτες διαστάσεις που πρέπει να ομολογήσουν όλοι ότι ξέφυγε από τα ραντάρ του κράτους, κοινωνικής προστασίας με μεγάλα θύματα τέσσερα παιδιά, τα οποία είναι στα νοσοκομεία. Το ένα ψυχοραγούσε, ευτυχώς θα σωθεί και έχουμε δύο παιδιά που αγνοούνται. Γιατί το λέω αυτό. Η μητέρα, αυτή η μητέρα αν είναι δυνατόν να την πεις μητέρα, έχει κάνει πέντε τοκετούς στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου. Και ένα τοκετό έχει κάνει η αδερφή της με κοινό πατέρα. Ο Θεός να τον κάνει πατέρα, αλλά πατέρας. Έξι παιδιά και εμείς γνωρίζουμε για τέσσερα», είπε χαρακτηριστικά.

«Ένα που είναι στην εντατική μετά από βάναυση κακοποίηση και τρία στα Χανιά, όπου δεν θα έπρεπε να είναι στο νοσοκομείο, αλλά σε προνοιακή μονάδα, γιατί δεν έχουν καμία δουλειά σε παιδιατρικό νοσοκομείο. Τα δύο άλλα παιδιά που γεννήθηκαν είναι δυνατόν να χάθηκαν κατά τον θηλασμό όπως λένε; Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ιατρικό πιστοποιητικό, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ταφή στα παιδιά αυτά; Τι, εξαφανίστηκαν τα παιδιά αυτά;», δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Δεν προκύπτει από κανένα νοσοκομείο, ότι τα παιδιά αυτά διεκομίστηκαν νεκρά. Ιδιώτης γιατρός δεν μπορεί να δώσει πιστοποιητικό θανάτου σε αιφνίδιο θάνατο, πρέπει να ειδοποιήσεις την αστυνομία. Θα το ξέραμε αυτό αν είχε γίνει. Είτε είναι ζωντανά, είτε τα έχουν θάψει κάπου, είτε πουλήθηκαν», πρόσθεσε στη συνέχεια.