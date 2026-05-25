Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το 3,5 ετών κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε ΜΕΘ στην Κρήτη με σημάδια που παραπέμπουν σε κακοποίηση.

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» δημοσίευσε φωτογραφία των δύο γονιών που συνελήφθησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν.

Ο 35χρονος πατέρας κατηγορείται για διοικητική απέλαση καθώς είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα και η 25χρονη μητέρα για ψευδή στοιχεία σχετικά με τους θανάτους δύο παιδιών της οικογένειας.

Η οικογένεια έχει τέσσερα παιδιά, το ένα στο νοσοκομείο και τρία που απομακρύνθηκαν από τις αρχές. Ωστόσο, φέρεται να είχε αποκτήσει ακόμη δύο, τα οποία πέθαναν μυστηριωδώς.

Πού έμενε η οικογένεια

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 ανέφερε ότι η οικογένεια ζούσε σε θερμοκήπιο, με τις «Αποκαλύψεις» να δημοσιεύουν και σχετική φωτογραφία.

Ο άνθρωπος που παραχώρησε το θερμοκήπιό του, σε δηλώσεις που έκανε σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως «εγώ φυσικά παραχώρησα εδώ μια αποθήκη. Εδώ ήταν μια αποθήκη ενός θερμοκηπίου για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει κάτι αυτά. Εδώ είναι αποθήκη θερμοκηπίου, δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μην μένουν έξω. Μου είπαν θα βρουν, θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν».