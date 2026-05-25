Η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 έκανε το 2-1 στην σειρά και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Basket League.

Εκεί η Ένωση θα βρεθεί αντίπαλος του Ολυμπιακού με μειονέκτημα έδρας, με το πρώτο ματς να είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη 28 Μαϊου στο ΣΕΦ στις 20:15.

Στην αναμέτρηση με τον Άρη η Ένωση είχε κορυφαίους τους Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους και τον Τζέιμς Νάναλι με 12 πόντους

Από την άλλη για τον Άρη ξεχώρισαν οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 23 πόντους και Αμίν Νουά με 21 πόντους.

Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς προβάδισμα, βρίσκοντας ρυθμό μέσα από την καλή κυκλοφορία της μπάλας και την τρομερή της ευστοχία έφτασε μέχρι και το +10 (32-22) με τον Μήτρου-Λονγκ να μειώνει σε 32-25.

Στην δεύτερη περίοδο ο Άρης μπήκε καλύτερα άρχισε να μειώνει την διαφορά και έφτασε στο 40-40 με τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ, ωστόσο η Ένωση ανέβασε πάλι τον ρυθμό της για να πάει μπροστά στα αποδυτήρια με 52-46.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης έτρεξε ένα σερί και πέρασε μπροστά για πρώτη φορά με 52-53, αλλά ο Μπάρτλεϊ συνέχισε να είναι «ζεστός» για να φτάσει το σκορ στο 76-68 για την Ένωση.

Στην τελευταία περίοδο η Ένωση ξεκίνησε με διπλάσια διαφορά πόντων και με μεγάλο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου έγινε το 100-97 για να ολοκληρωθεί το ματς με 102-99.

Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99

ΑΕΚ: Γκρέι 14, Σκορδίλης, Μπράουν 14, Φλιώνης 12, Μπάρτλεϊ 16, Κατσίβελης 5, Λεκάβιτσιους 12, Χαραλαμπόπουλος 8, Φίζελ 9, Νάναλι 12.

ΑΡΗΣ: Τζόουνς 14, Νουά 21, Χάρελ 11, Άντζουσιτς 2, Μήτρου-Λονγκ 23, Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης 3, Μποχωρίδης 8, Κουλμπόκα 11, Φόρεστερ 6.