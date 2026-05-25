Νέα ανησυχία προκαλεί στην Τουρκία η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα στη νότια χώρα, καθώς μετά τον χθεσινό σεισμό των 4,9 Ρίχτερ στη Σαϊμπεϊλί της επαρχίας Αδάνων, πριν από λίγη ώρα σημειώθηκε νέα δόνηση 4,2 Ρίχτερ στο Σουμπάς της περιφέρειας Οσμανίγε.

Οι δύο σεισμοί, σε περιοχές που βρίσκονται στο ευρύτερο σεισμικό τόξο που επηρεάστηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023, έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα ενεργά ρήγματα της περιοχής. Το ενδιαφέρον των ειδικών στρέφεται πλέον όχι μόνο στο γνωστό ρήγμα Σαβρούν, αλλά και σε μια νέα γεωλογική δομή, για την οποία Τούρκος καθηγητής υποστηρίζει ότι μπορεί να έχει σεισμικό δυναμικό.

Ο χθεσινός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στα Άδανα

Ο πρώτος ισχυρότερος σεισμός σημειώθηκε χθες, Κυριακή 24 Μαΐου, στην περιοχή Σαϊμπεϊλί της επαρχίας Αδάνων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποδόθηκαν στην τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών AFAD, η δόνηση είχε μέγεθος 4,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 04:26 τοπική ώρα και είχε εστιακό βάθος 8,6 χιλιομέτρων.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε γειτονικές περιοχές, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Τουρκικά μέσα μετέδωσαν ότι μετά τον σεισμό αυξήθηκαν οι αναζητήσεις για νεότερες δονήσεις, ενώ στην περιοχή καταγράφηκαν και μικρότεροι μετασεισμοί.

#DEPREM: Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde, saat 04.26'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Νέα δόνηση 4,2 Ρίχτερ στο Σουμπάς

Το κλίμα ανησυχίας ενισχύθηκε μετά τη νέα σεισμική δόνηση των 4,2 Ρίχτερ που, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε στο Σουμπάς της περιφέρειας Οσμανίγε.

Η χρονική εγγύτητα των δύο σεισμών δημιουργεί έντονο προβληματισμό στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καθώς το Οσμανίγε βρίσκεται κοντά σε ζώνες που έχουν απασχολήσει έντονα τους σεισμολόγους μετά τους μεγάλους σεισμούς του 2023. Αν και οι σεισμοί τέτοιου μεγέθους δεν σημαίνουν από μόνοι τους ότι επίκειται μεγαλύτερη δόνηση, η επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα κρατά τις αρχές και τους ειδικούς σε επιφυλακή.

Στο επίκεντρο το πιθανό νέο ρήγμα

Τη συζήτηση έχει πυροδοτήσει και η τοποθέτηση του καθηγητή Σουλεϊμάν Παμπάλ, ιδρυτή του Κέντρου Ερευνών Σεισμών του Πανεπιστημίου Gazi, ο οποίος ανέφερε ότι στην περιοχή έχει εντοπιστεί μια νέα δομή, την οποία αποκαλεί προσωρινά «Gezit Dağı Fayı», δηλαδή «Ρήγμα του Όρους Γκεζίτ».

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα που επικαλούνται δηλώσεις του, ο Παμπάλ υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο ρήγμα θα μπορούσε να έχει δυναμικό παραγωγής σεισμών μεγέθους 5 έως 6 Ρίχτερ, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για ενεργή γεωλογική δομή.

Ο ίδιος φέρεται να τονίζει ότι η επιβεβαίωση ενός ενεργού ρήγματος δεν μπορεί να βασιστεί μόνο σε χάρτες ή εκτιμήσεις, αλλά απαιτεί επιτόπιες γεωλογικές έρευνες, παρατηρήσεις και επιστημονική τεκμηρίωση.

Γιατί προκαλεί φόβο η νέα σεισμική ακολουθία

Η ανησυχία δεν αφορά μόνο το μέγεθος των δύο σεισμών. Αφορά κυρίως τη γεωγραφική τους θέση, το μικρό βάθος της χθεσινής δόνησης και το γεγονός ότι καταγράφονται σε μια ευρύτερη περιοχή όπου η σεισμική ισορροπία παραμένει ευαίσθητη μετά τους μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία.

Η Σαϊμπεϊλί, το Σουμπάς, το Οσμανίγε, το Κοζάν και το Γκιοκσούν βρίσκονται σε μια ευρύτερη ζώνη όπου τέμνονται ή γειτνιάζουν γνωστά και μικρότερα ρήγματα. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σεισμοί μέτριου μεγέθους μπορούν να προκαλέσουν έντονη ανησυχία, ιδίως όταν ακολουθούνται από νέες δονήσεις σε κοντινές περιοχές.

Οι ειδικοί, πάντως, εμφανίζονται προσεκτικοί. Δεν μιλούν για πρόβλεψη μεγάλου σεισμού, αλλά για ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης, χαρτογράφησης και αξιολόγησης των ρηγμάτων που βρίσκονται στην περιοχή.

Το κρίσιμο ερώτημα για την περιοχή

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι αν οι δύο σεισμοί συνδέονται με την ίδια ευρύτερη σεισμική ζώνη ή αν πρόκειται για ξεχωριστές δονήσεις μέσα σε ένα ήδη επιβαρυμένο τεκτονικό περιβάλλον.

Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί άμεσα. Χρειάζονται σεισμολογικά δεδομένα, ανάλυση των επικέντρων, των μηχανισμών γένεσης και της κατανομής των μετασεισμών. Ωστόσο, η εμφάνιση νέας δόνησης μετά τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ κάνει ακόμη πιο έντονη την ανάγκη να εξεταστεί προσεκτικά το πιθανό νέο ρήγμα που φέρεται να έχει εντοπιστεί στην περιοχή.

Το συμπέρασμα

Οι σεισμοί των 4,9 και 4,2 Ρίχτερ δεν συνιστούν από μόνοι τους ένδειξη ότι επίκειται ισχυρότερη δόνηση. Ωστόσο, η χρονική τους αλληλουχία, η θέση τους στη νότια Τουρκία και οι αναφορές για πιθανό νέο ρήγμα έχουν προκαλέσει εύλογη ανησυχία.

Το μήνυμα των ειδικών είναι σαφές: η περιοχή δεν πρέπει να εφησυχάζει. Η σεισμική δραστηριότητα μετά το 2023 συνεχίζεται, τα ρήγματα της νότιας Τουρκίας παραμένουν υπό παρακολούθηση και η ανάγκη για αντισεισμική προετοιμασία, ελέγχους σε κτίρια και ενίσχυση της πολιτικής προστασίας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.