Γενική είσοδο στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των ημιτελικών της Basket League κόντρα στον ΠΑΟΚ που θα γίνει την Πέμπτη 28 Μαϊου στις 18:00 στο ΟΑΚΑ ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Η τιμή για το συγκεκριμένο ματς ορίστηκε στα 5 ευρώ, θέλοντας έτσι η ΚΑΕ να επιβραβεύσει τον κόσμο της ομάδας για τη στήριξή του.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, επιβραβεύει τους φιλάθλους της για την αγάπη, τη στήριξη και την αφοσίωσή τους στην ομάδα μας για μία ακόμα φορά τη φετινή σεζόν, και ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης, ορίζει Γενική Είσοδο 5 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Οι ημιτελικοί θα κριθούν στις δύο νίκες με τον νικητή να παίρνει το εισιτήριο για τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.