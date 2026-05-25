Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ο βανδαλισμός στο πρόσφατα τοποθετημένο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας.

Το γλυπτό, που απεικονίζει τον σπουδαίο Αλεξανδρινό ποιητή καθισμένο σε μπρούντζινο παγκάκι, υπέστη φθορά, καθώς άγνωστος έσπασε κομμάτι από τα γυαλιά της φιγούρας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία για την προστασία έργων δημόσιας τέχνης, ιδιαίτερα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους και συμβολικούς δρόμους της πρωτεύουσας.

Φθορά στο άγαλμα του Καβάφη

Το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη είχε τοποθετηθεί πρόσφατα στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με στόχο να εντάξει τη μνήμη του ποιητή στον αστικό ιστό της Αθήνας.

Η εικόνα του Καβάφη καθισμένου σε παγκάκι επιχειρεί να δημιουργήσει έναν άμεσο διάλογο με τους περαστικούς, μετατρέποντας το γλυπτό σε σημείο συνάντησης της πόλης με την ποίηση και τη συλλογική μνήμη.

Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την τοποθέτησή του, το έργο υπέστη φθορά, γεγονός που αναδεικνύει ξανά το πρόβλημα του βανδαλισμού σε δημόσιους χώρους και της ελλιπούς προστασίας πολιτιστικών παρεμβάσεων.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Την υπόθεση ανέδειξε δημόσια ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος αντέδρασε με ανάρτηση έντονα φορτισμένη συναισθηματικά.

Ο κ. Μπιμπίλας έκανε λόγο για εικόνα παρακμής και αδιαφορίας, συνδέοντας τον βανδαλισμό του αγάλματος με μια ευρύτερη κριτική για την κατάσταση της χώρας, την πόλη, την αισθητική της καθημερινότητας και την έλλειψη σεβασμού απέναντι στα έργα τέχνης.

«Καημένη Ελλάδα του σήμερα! Ούτε ένας μήνας δεν πέρασε και κάποιος βάρβαρος έσπασε κομμάτι του αγάλματος του Καβάφη… Η Ελλάδα της ντροπής, της κατεδαφισμένης νεοκλασσικής ομορφιάς, η Ελλάδα του ουρανοξύστη της Γλυφάδας και των καζίνο που θα τρώνε τα λεφτά των ηλιθίων, η Ελλάδα που αφήνει να φεύγουν τα παιδιά της για άλλους τόπους, η Ελλάδα του εγκλήματος των Τεμπών, η Ελλάδα των ψεμάτων από όλους και της ατιμωρησίας που μας πληγώνει και μας κάνει να δακρύζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.