Νέα μάχη δίνει ο Σταύρος Φλώρος μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στη θάλασσα, με τον πρώην παίκτη του Survivor να ζητά τη συμπαράσταση και τις προσευχές του κόσμου μέσα από νέο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

Ο Σταύρος Φλώρος, ο οποίος νοσηλεύεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου στον Άγιο Δομίνικο, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους πως μετά το πρώτο χειρουργείο στο δεξί του πόδι θα χρειαστεί να υποβληθεί και σε νέα πολύωρη επέμβαση.

«Γεια σας, θέλω να σας ενημερώσω ότι όλα πάνε κατ’ ευχήν. Έχω κάνει ένα χειρουργείο στο δεξί πόδι, όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Σήμερα δίνω ακόμη μία πολύ δυνατή μάχη, ένα πολύωρο χειρουργείο, πάλι για το δεξί πόδι. Θέλω να προσευχηθείτε πάλι για εμένα.

Διαβάζω όλα τα μηνύματά σας, τα περισσότερα γράφουν “ίσως να μη διαβάσεις ποτέ αυτό το μήνυμα”, αλλά πραγματικά προσπαθώ να τα διαβάσω όλα και μου δίνουν πάρα πολύ δύναμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνετε τον σταυρό σας για εμένα και να πάνε όλα κατ’ ευχήν» ακούγεται να λέει μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται».

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σταύρος Φλώρος έστειλε ακόμη ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης προς όσους τον στηρίζουν αυτές τις δύσκολες ώρες.

«Υπάρχει ακόμα δρόμος αλλά πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά και όχι στα αρνητικά. Δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ και εσείς με βοηθάτε να σφίγγω τα δόντια και να προχωράω μπροστά».

Υπενθυμίζεται ότι ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά όταν διερχόμενο ταχύπλοο τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο στον Άγιο Δομίνικο. Από το ατύχημα υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι, ενώ σοβαρός είναι και ο τραυματισμός στον δεξί του αστράγαλο.

Η νέα ανάρτησή του έχει συγκεντρώσει χιλιάδες μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης στα social media, με φίλους και θαυμαστές να του εύχονται δύναμη και γρήγορη ανάρρωση.