Οι προκλήσεις του δημογραφικού ζητήματος στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς επίσης και η απάντηση της πολιτείας σε αυτές και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στην οποία συμμετείχε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026», που πραγματοποιείται σήμερα σε ξενοδοχείο των Αθηνών.

Η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει μπει στην ατζέντα το δημογραφικό ζήτημα και παρέθεσε τα αριθμητικά δεδομένα που υπογραμμίζουν ότι το δημογραφικό επηρεάζει άμεσα την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική πολιτική.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι οι εγγραφές στην Α’ δημοτικού για το 2026 ανήλθαν στις 70.000 ενώ το 2016 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 100.000. «Στόχος μας είναι να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών μας, ώστε να ξεκινήσει πιο ομαλά η χρονιά», τόνισε επισημαίνοντας πως το υπουργείο θα πρέπει, μελετώντας το δημοτολόγιο και τις δημογραφικές τάσεις, να διασφαλίζει όχι μόνο την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, αλλά και τη λειτουργία σχολείων σε δυσπρόσιτα μέρη, στα νησιά, σε χωριά ή ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας.

«Το δημογραφικό και η εκπαίδευση είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα, καθώς η πληθυσμιακή εξέλιξη της χώρας επηρεάζει άμεσα τον σχεδιασμό του σχολείου του μέλλοντος», υποστήριξε.

Η υπουργός υπογράμμισε ότι απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων η στελέχωση των σχολείων με εκπαιδευτικούς, η βελτίωση των υποδομών, το Ψηφιακό Φροντιστήριο, τα νέα προγράμματα σπουδών και οι επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Στο ίδιο πλαίσιο, ενέταξε τον Εθνικό Διάλογο που θα έχει ως αποτέλεσμα έναν νέο σχεδιασμό για το λύκειο και τις δεξιότητες και τις γνώσεις που θα παρέχει στα παιδιά.

Η κ. Ζαχαράκη σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντική η Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από την πολιτεία και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», μέσα από το οποίο μέχρι το 2028 θα παραδοθούν περίπου 2.500 ανακαινισμένες σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια.

Επιπλέον, προανήγγειλε την ενεργοποίηση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας, που θα ονομάζεται «Δίπλα», μέσω της οποίας θα γίνεται άμεση και αναλυτική καταγραφή των αναγκών των δημόσιων σχολείων, δίνοντας τη δυνατότητα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και φορείς να συμβάλλουν στοχευμένα στη βελτίωση των υποδομών.

«Το κράτος δεν θα πρέπει να σταματήσει ποτέ να ενισχύει τη δημόσια επιχορήγηση για τους εκπαιδευτικούς, για τα βιβλία, για να μπορεί να κάνει ένα πιο ασφαλές και έτσι φωτεινό περιβάλλον για τα παιδιά και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς», τόνισε και συμπλήρωσε πως η ιδιωτική πρωτοβουλία για την αρωγή της πολιτείας αποτελεί «κομμάτι πολύ σημαντικό ενός παζλ που σημαίνει: Ένα κράτος που νοιάζεται για τον πολίτη του, οπουδήποτε και εάν μένει».

Τέλος, η υπουργός Παιδείας μίλησε για το δίκτυο υποστήριξης της ψυχικής υγείας των παιδιών, επισημαίνοντας ότι ήδη λειτουργεί πλατφόρμα αναφοράς περιστατικών bullying και έχει γίνει αύξηση του αριθμού κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στα σχολεία, Όπως υπογράμμισε σχετικά με τα ζητήματα ενδοσχολικής βίας και ψυχικής υγείας «οι μεγάλες αλλαγές αρχίζουν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» σε επίπεδο γνώσεων, συμπεριφορών και κοινωνικών δεξιοτήτων.