Σε τροχιά υποβάθμισης βρίσκεται η υγειονομική περίθαλψη στη νησιωτική Ελλάδα, μεσούσης της τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με μια αποκαλυπτική έρευνα-σοκ της ΠΟΕΔΗΝ που φέρνει στο φως τη δραματική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά κάτοικοι και επισκέπτες σε Κρήτη, Αιγαίο και Ιόνιο.



Τα στοιχεία σοκάρουν, καθώς καταγράφονται τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές, κρίσιμα τμήματα που υπολειτουργούν οριακά, αλλά και κτίρια-ερείπια που θυμίζουν τριτοκοσμικές χώρες. Νοσοκομεία, κέντρα υγείας και προνοιακές δομές εκπέμπουν SOS, με την ομοσπονδία να προειδοποιεί για άμεσους κινδύνους στην ασφάλεια των ασθενών.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, πολλές μονάδες λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφαλείας, με κλειστές κλίνες ΜΕΘ, ελλείψεις βασικών ιατρικών ειδικοτήτων και χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στους εργαζόμενους. Παράλληλα, η ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε μεγάλη παγκρήτια κινητοποίηση στις 27 Μαΐου στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ζητώντας άμεσες προσλήψεις και ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα κυριότερα σημεία της έρευνας: