Μια απίστευτη θεωρία συνωμοσίας γύρω από το 1970 FIFA World Cup επανήλθε στο προσκήνιο, υποστηρίζοντας ότι η CIA ίσως δηλητηρίασε τον θρυλικό τερματοφύλακα της Εθνικής Αγγλίας, Γκόρντον Μπανκς, πριν από τον προημιτελικό με τη Δυτική Γερμανία.

Για πολλούς Άγγλους φιλάθλους, η ήττα με 3-2 από την τότε Εθνική Ομάδα Δυτικής Γερμανίας παραμένει μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές στην ιστορία της εθνικής ομάδας, καθώς η Αγγλία αποκλείστηκε και έχασε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο που είχε κατακτήσει το 1966. Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες κυκλοφορεί η φήμη ότι κάτι «περίεργο» συνέβη λίγες ώρες πριν από τον αγώνα.

Ο Μπανκς, που τότε θεωρούνταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας στον κόσμο, έμεινε εκτός εξαιτίας σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης. Ο αντικαταστάτης του, Πίτερ Μπονέτι της Chelsea F.C., κατηγορήθηκε αργότερα από πολλούς για τα γκολ που δέχτηκε η Αγγλία. Η υπόθεση επανήλθε μετά από τριετή έρευνα του δημοσιογράφου, Gabriel Gatehouse, πρώην διεθνούς συντάκτη του BBC Newsnight, ο οποίος άρχισε να εξετάζει τη θεωρία όταν επικοινώνησε μαζί του ο εγγονός του Μπανκς, Ed Jervis.

Στην αυτοβιογραφία του, ο Μπανκς είχε αποδώσει την ασθένειά του πιθανότατα σε μια μπίρα που είχε πιει. Ωστόσο, σύμφωνα με τον εγγονό του, ο παλαίμαχος τερματοφύλακας «πάντα είχε κάποιες υποψίες» ότι κάτι δεν πήγε φυσιολογικά. Ο γιος του Μπανκς, Ρόμπερτ, δήλωσε επίσης ότι ο πατέρας του θεωρούσε «πολύ περίεργο» το γεγονός ότι μόνο εκείνος αρρώστησε τόσο σοβαρά.

Τη θεωρία είχε ενισχύσει και ο γνωστός ποδοσφαιρικός δημοσιογράφος, Brian Glanville, ο οποίος είχε γράψει το 2007 ότι είχε αρχίσει να πιστεύει πως ο Μπανκς «έπεσε θύμα σαμποτάζ». Σύμφωνα με τον Glanville, ένας άλλος δημοσιογράφος, ο Bob Oxby, του είχε μεταφέρει συνομιλία με τον Αμερικανό γερουσιαστή, Stuart Symington. Ο Symington φέρεται να του είπε για την ασθένεια του Μπανκς: «Αυτό ήταν δουλειά της CIA. Δεν πιστεύετε ότι θα αφήναμε την Αγγλία να νικήσει τη Βραζιλία, έτσι δεν είναι;».

Η θεωρία υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ ήθελαν η Εθνική Βραζιλίας να κατακτήσει το Μουντιάλ ώστε να ενισχυθεί το στρατιωτικό καθεστώς της χώρας, το οποίο είχε στηριχθεί από την Ουάσιγκτον μετά το πραξικόπημα του 1964. Ο δημοσιογράφος Gatehouse εντόπισε μάλιστα έγγραφο της CIA από το 1971, στο οποίο αναφερόταν ότι ο τότε πρόεδρος της Βραζιλίας, Emilio Garrastazu Medici, είχε συνδέσει πολιτικά τον εαυτό του με την κατάκτηση του τροπαίου.

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος ο Gatehouse παραδέχτηκε ότι κανείς από τους ανθρώπους των μυστικών υπηρεσιών με τους οποίους μίλησε δεν είχε ακούσει ποτέ για σχέδιο δηλητηρίασης του Μπανκς. Σημείωσε όμως ότι πρώην βιολόγος της CIA είχε καταθέσει στη Γερουσία τη δεκαετία του 1970 πως η υπηρεσία διέθετε ουσίες που μπορούσαν να προκαλέσουν «πολύ σοβαρές στομαχικές διαταραχές».

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Γκόρντον Μπανκς δηλητηριάστηκε πραγματικά και η υπόθεση παραμένει μία από τις πιο παράξενες θεωρίες συνωμοσίας στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.