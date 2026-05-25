Στο πλευρό του 35χρονου συντρόφου της, που συνελήφθη επειδή φέρεται να κρατούσε όμηρο, βρίσκεται η 16χρονη κοπέλα από την Πάτρα, με τον πατέρα της να ξεσπά φοβούμενος το μέλλον του παιδιού του.

Ο κατηγορούμενος είναι γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής και η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι που έμενε με το ανήλικο κορίτσι, καθώς η μητέρα ειδοποίησε, αναφέροντας ότι ο άνδρας κρατά όμηρο το παιδί της, ενώ γείτονες υποστήριξαν πως ακούγονταν κραυγές από το διαμέρισμα.

Ο 35χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, γιατί φέρεται να κρατούσε τη 16χρονη μέσα στο σπίτι και δεν την άφηνε να φύγει, όμως σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η ανήλικη δείχνει να είναι στο πλευρό του, αναφέροντας ότι θα του συμπαρασταθεί σε αυτόν τον δικαστικό αγώνα.

Ο πατέρας της 16χρονης, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή του Star, είπε: «Ήτανε μαζί. Δεν ξέρω αν αυτός ο κύριος, ο Θεός να τον κάνει άνθρωπο, είχε πιει κάτι και ξυλοκόπησε το παιδί μου. Τώρα, ήταν σε κάποιο χώρο, σε κάποιο διαμέρισμα, κάτι τέτοιο και ξυλοκόπησε το παιδί μου. Το παιδί ήθελε να φύγει, φώναζε το παιδί μου “βοήθεια”, μπήκε η Αστυνομία, σπάσανε την πόρτα και τον συνέλαβαν».

Όσον αφορά το ποιος έκανε την καταγγελία στην αστυνομία, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του 35χρονου, ο πατέρας της 16χρονης είπε: «Φώναζε το ίδιο το παιδί και ειδοποίησαν οι γείτονες την Αστυνομία. Είναι κοντά στο Αστυνομικό Μέγαρο. Δηλαδή φανταστείτε μια απόσταση ούτε στο χιλιόμετρο. Το παιδί είναι ψυχολογικά χάλια. Ξέρετε, τα παιδιά σήμερα λένε ό,τι θέλουν. Από τη μια πλευρά “είμαστε παιδιά και δεν ξέρουμε και δεν καταλαβαίνουμε” και από την άλλη “τα ξέρουμε όλα”».

Επιπλέον, ο πατέρας της ανήλικης εξέφρασε την ανησυχία, μήπως ο 35χρονος επικαλεστεί ψυχολογικά προβλήματα ώστε να τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης.

«Κι αυτός ο πατέρας δεν βγήκε χθες από το σπίτι. Έχει πέντε γνώσεις στη ζωή του, έχει δύο εμπειρίες. Εμένα όμως το θέμα μου είναι το άλλο. Όχι το τώρα ή το χθες, είναι το αύριο και το μεθαύριο. Δηλαδή, επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας, όχι να πάει στον Εισαγγελέα και να τον βγάλουν με ψυχολογικά, να πάρει προθεσμία, να απολογηθεί και τρέχα και δώσ’ του και δείξ’ του και να τραβήξουμε τα 2, 3, 5 χρόνια αυτή η ιστορία», είπε ο πατέρας της 16χρονης.