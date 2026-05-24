Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ένα άνδρας μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση για φωνές και ένταση που ακούγονταν από το διαμέρισμα.

Κατά την άφιξή τους, οι αστυνομικοί. όπως επισημαίνει το ERTNews χρειάστηκε να σπάσουν την πόρτα προκειμένου να μπουν στο σπίτι, καθώς η γυναίκα φέρεται να ζητούσε βοήθεια.

Στο εσωτερικό του διαμερίσματος εντοπίστηκε το ζευγάρι και προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ φρόντισαν να ηρεμήσουν τη γυναίκα.

Το περιστατικό ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.