Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του 3χρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, καθώς οι Αρχές φέρονται να προχωρούν σε σημαντική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένονται εντάλματα σύλληψης σε βάρος της μητέρας του παιδιού αλλά και του συντρόφου της, με τις διώξεις να αφορούν τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Μέχρι σήμερα, ο άνδρας κρατείται ως παράνομα διαμένων αλλοδαπός, ενώ η μητέρα κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, καθώς φέρεται να είχε δώσει διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας στις Αρχές κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Ωστόσο, τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα, σε συνδυασμό με τα σοβαρά ιατρικά ευρήματα για την κατάσταση της 3χρονης, οδηγούν τις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές σε βαρύτερες ποινικές διώξεις.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Εισαγγελία περιμένει την ολοκλήρωση κρίσιμων διαδικασιών ώστε να προχωρήσει στην έκδοση των σχετικών ενταλμάτων και στην επίσημη άσκηση των νέων κατηγοριών.

Το 3χρονο κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, μετά την επείγουσα διακομιδή του από το Νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρό αιμάτωμα και εκτεταμένες κακώσεις στον εγκέφαλο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων, οι θεράποντες ιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιαστεί σοβαρές επιπλοκές κατά τη νοσηλεία του παιδιού στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Την ίδια στιγμή, φαίνεται να αποδυναμώνεται πλήρως το αρχικό σενάριο περί τραυματισμού της 3χρονης σε παιδική χαρά. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας, όχι μόνο δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά στην περιοχή όπου υποστηρίχθηκε ότι συνέβη το ατύχημα δεν υπάρχει καν παιδική χαρά.

Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και στοιχεία, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της πολύκροτης υπόθεσης στην Κρήτη.