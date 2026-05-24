Έτοιμοι για το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο οι ερυθρόλευκοι
LIVE Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ώρα του μεγάλου τελικού της Euroleague
Ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στον τελικό της Euroleague στο Telecom Center Athens, το οποίο θα βαφτεί… κατακόκκινο από τους οπαδούς της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι τρεις παίκτες που άφησε εκτός 12άδας ο Μπαρτζώκας
Καμία αλλαγή σε σχέση με τον ημιτελικό
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η 12άδα των Ισπανών για τον τελικό της Euroleague
Εκτός δράσης οι Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα
Los Blancos are aiming to lift their first title since 2023... 👀— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
Coach Sergio Scariolo spoke about desire, belief, and the performance that powered @RMBaloncesto through the semifinals.
Is this their time? 👀— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
Coach Georgios Bartzokas and Tyler Dorsey spoke about the expectations they carry as they chase their first #F4GLORY since 2013.
The Region of Attica welcomed the Final Four with a spectacular drone show! 🇬🇷— EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2026
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Από πολύ νωρίς στο Telecom Center Athens οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων»
Ανυπομονησία για την έναρξη του τελικού
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Αναχώρησαν για το Telecom Center Athens οι οπαδοί των Ισπανών
Στις 21:00 ο τελικός της Euroleague
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ετοιμασίες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για την υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης
Τοποθετήθηκαν γιγαντοοθόνες στον Κορυδαλλό
ΕΛ.ΑΣ για το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Υποχρεωτική η ταυτοποίηση για την είσοδο στο γήπεδο
Όλα έτοιμα για τον τελικό της Euroleague
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στον τελικό της Euroleague
Ο Greek Freak θα δώσει το παρών στο Telecom Cenyer Athens