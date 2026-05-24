Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή 24/5 στο κέντρο της Ζαχάρως στην Ηλεία. Τη ζωή του έχασε ένας 29χρονος ο οποίος με το αυτοκίνητό του καρφώθηκε στο πίσω μέρος μιας νταλίκας.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, ο 29χρονοε υπό συνθήκες που ερευνώνται από την Τροχαία Πύργου, προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις όπως μεταδίδει το ilialive.gr ο θάνατός του επήλθε ακαριαία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί και ο 29χρονος ερχόταν από την πλευρά της Κυπαρισσίας προς Ζαχάρω.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οχήματος που είχε σφηνώσει πίσω από τη νταλίκα.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του 29χρονου οδηγού, ο οποίος δυστυχώς ήταν νεκρός.