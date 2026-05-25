Η Ρωσία ανακοίνωσε σφοδρή επίθεση στο Κίεβο για να εκδικηθεί τα ουκρανικά χτυπήματα με drones που σημειώθηκαν στο Σταρομπέλσκ του Λουχάνσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ουκρανοί «ξεπέρασαν τα όρια της υπομονής». Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, το ΥΠΕΞ της Ρωσίας τόνισε πως «υπό τις παρούσες συνθήκες, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας προχωρούν στη συστηματική επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του ουκρανικού στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος στο Κίεβο, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων χώρων σχεδιασμού, παραγωγής, προγραμματισμού και προετοιμασίας για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), τα οποία χρησιμοποιούνται από το καθεστώς του Κιέβου με τη συνδρομή ειδικών του ΝΑΤΟ, υπεύθυνων για την προμήθεια εξαρτημάτων, την παροχή πληροφοριών και την καθοδήγηση στόχων».

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η Ρωσία υποστηρίζει πως σκοτώθηκαν φοιτητές σε κοιτώνα που χτυπήθηκε από ουκρανικά drones, με το Κίεβο να ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικές και όχι πολιτικές εγκαταστάσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας πραγματοποίησε έκτακτη ενημέρωση των δημοσιογράφων έξω από τον κατεστραμμένο κοιτώνα, με τη Ρωσίδα Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Γιάνα Λαντρατόβα, να αναφέρει πως «τρία κύματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτέθηκαν με διαφορά 10-15 λεπτών. Συνολικά 16 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Περίμεναν να βγουν έξω τα παιδιά. Πυροβόλησαν κατευθείαν τα παιδιά».

Αντιθέτως, ο στρατός της Ουκρανίας αρνήθηκε κάθε ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι χτύπησε μια ελίτ μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή και ότι οι δυνάμεις του τήρησαν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Ακολουθούν φωτογραφίες από το χτύπημα στο Σταρομπέλσκ: