Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε επιστολή του προς τους ηγέτες της ΕΕ, δήλωσε ότι η γερμανική πρόταση να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «άδικη» διότι με τον τρόπο αυτό δεν θα ακούγεται η φωνή του Κιέβου εντός του μπλοκ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρότεινε να επιτραπεί στην Ουκρανία να συμμετέχει σε συνεδριάσεις της ΕΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου ως ένα ενδιάμεσο βήμα προς την πλήρη ένταξη στο μπλοκ, που όπως είπε θα διευκολύνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή.

Σε απάντηση, ο Ζελένσκι δήλωσε στην επιστολή του, που εστάλη αργά χθες και στην οποία είχε πρόσβαση το Reuters, ότι η απομάκρυνση του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν μετά τις εκλογές του περασμένου μήνα δημιουργεί την ευκαιρία για ουσιαστική πρόοδο στις ενταξιακές συνομιλίες.

«Θα ήταν άδικο για την Ουκρανία να είναι παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να μην έχει λόγο», δήλωσε ο Ζελένσκι στο μήνυμά του. «Είναι κατάλληλη ώρα να προχωρήσουμε με τη ένταξη της Ουκρανία με ολοκληρωμένο και ουσιαστικό τρόπο».

Η αποστολή απευθυνόταν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, η χώρα του οποίου ασκεί αυτό το εξάμηνο την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους στη διάρκεια του πολέμου και δήλωσε ότι η Ουκρανία λειτουργεί ως ανάχωμα στη ρωσική επιθετικότητα για ολόκληρο το 27μελές μπλοκ.

«Υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη -πλήρως, όχι μερικώς, και όχι με ημίμετρα», δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η Ουκρανία αξίζει μια δίκαιη προσέγγιση και ίσα δικαιώματα εντός της Ευρώπης».