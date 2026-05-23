Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στην συνέντευξη Τύπου παραμονή του μεγάλου τελικού των Πειραιωτών με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων», παρουσιάστηκε ευδιάθετος τόνιζοντας πως είναι ευλογία να παίζει η ομάδα μπροστά στο κοινό της και στην χώρα της, ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τον Γιώργο Μπαρτζώκα που του δίνει την ευκαιρία να αγωνιστεί σε έναν τελικό.

«Είμαι ενθουσιασμένος που πάμε σε αυτόν τον τελικό. Είναι ευλογία και ευκαιρία να παίζουμε αυτόν τον τελικό στην χώρα μας, μπροστά στο κοινό μας. Δεν έχουν αλλάξει πολλά από τα προηγούμενα Final 4.

Παίζουμε μαζί εδώ και χρόνια, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και το θέμα είναι τι προσαρμογές θα κάνουμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα», είπε αρχικά ο Ντόρσει και πρόσθεσε:

«Χρειάζεται χρόνια δουλειάς για να φτάσεις σε μια τέτοια στιγμή. Ευχαριστώ στον κόουτς Μπαρτζώκα που μου έδωσε την ευκαιρία και είμαστε εδώ στην ευκαιρία που περιμέναμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν».