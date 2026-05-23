Η συζήτηση για το μέλλον των Πανελλαδικών και τον ρόλο που πρέπει να έχει το Λύκειο στη σύγχρονη εκπαίδευση άνοιξε εκ νέου από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία προανήγγειλε αλλαγές σε βάθος χρόνου, τονίζοντας πως το σημερινό μοντέλο αξιολόγησης των μαθητών δεν μπορεί να ανταποκρίνεται επ’ αόριστον στις ανάγκες της εποχής.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αιφνιδιαστικών παρεμβάσεων ή άμεσης κατάργησης των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», η υπουργός υποστήριξε πως το ισχύον σύστημα «έχει φτάσει στα όριά του», επισημαίνοντας ότι από τον περασμένο Φεβρουάριο βρίσκεται σε εξέλιξη οργανωμένος διάλογος με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με στόχο τη διαμόρφωση πρότασης για ένα διαφορετικό μοντέλο Λυκείου.

«Να μη μετρά μόνο το τρίωρο»

Όπως εξήγησε, βασική επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο «θα μετράνε και τα υπόλοιπα μαθήματα και δεν θα μετράει μόνο η τρίωρη εξέταση», υπογραμμίζοντας ότι η συνολική πορεία ενός μαθητή δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από μία και μόνο εξεταστική διαδικασία λίγων ωρών.

Η ίδια ανέφερε ότι το τελικό πόρισμα της επιτροπής αναμένεται να παρουσιαστεί τον Νοέμβριο, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ευρύτερη πολιτική συμφωνία για οποιαδήποτε αλλαγή εφαρμοστεί στο μέλλον. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν μπορώ να το επιβάλλω με ένα μαγικό ραβδάκι», επισημαίνοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση απαιτούν χρόνο και σωστή προετοιμασία ώστε να αφομοιωθούν από το σύστημα.

Ο νέος ρόλος του Λυκείου

Η Σοφία Ζαχαράκη στάθηκε ιδιαίτερα και στον συνολικό προσανατολισμό που πρέπει να αποκτήσει το σχολείο, σημειώνοντας ότι η δημόσια συζήτηση δεν αφορά μόνο τις εξετάσεις αλλά συνολικά τη λειτουργία και την αποστολή του Λυκείου. Σύμφωνα με την ίδια, το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί δεξιότητες όπως ο οικονομικός εγγραμματισμός, η εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, η ενσυναίσθηση και η κριτική σκέψη.

Αναφερόμενη στο σημερινό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, η υπουργός παραδέχθηκε ότι οι Πανελλαδικές εξακολουθούν να θεωρούνται «αδιάβλητες και πολύ σημαντικές», ωστόσο συμπλήρωσε πως «ήρθε η ώρα κάποια στιγμή να συζητήσουμε την εναλλακτική τους», δίνοντας έμφαση στην ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου του Λυκείου.

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο εφαρμογής πιθανών αλλαγών, διευκρίνισε πως οι σημερινοί μαθητές του Λυκείου δεν θα επηρεαστούν. Αντίθετα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι μεταρρυθμίσεις να αφορούν μαθητές που θα μπουν στο Γυμνάσιο τα επόμενα χρόνια, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος προσαρμογής τόσο για τις οικογένειες όσο και για τους εκπαιδευτικούς.

Οι παρεμβάσεις για τη φοιτητική στέγαση

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, παρουσιάζοντας τέσσερις βασικούς άξονες παρεμβάσεων που σχεδιάζει το υπουργείο.

Ο πρώτος αφορά την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος για τους φοιτητές, το οποίο, όπως σημείωσε, από τα 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 έχει πλέον ανέλθει στα 90 εκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπονται και πρόσθετες ενισχύσεις για περιπτώσεις συγκατοίκησης.

Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την αναβάθμιση και ανακαίνιση των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

Ο τρίτος αφορά τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών, όπως αυτές που προγραμματίζονται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο έως το 2027.

Παράλληλα, προωθούνται και μεγάλα έργα μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, τα οποία εκτιμάται ότι θα προσθέσουν περισσότερες από 10.000 νέες κλίνες τα επόμενα χρόνια.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός, ζητούμενο είναι η συνολική αναβάθμιση της καθημερινότητας των φοιτητών, τονίζοντας ότι «το να είσαι φοιτητής δεν είναι μόνο το αμφιθέατρο και η έρευνα, είναι και η καθημερινότητά σου».

Ασφάλεια στις εστίες και διορισμοί εκπαιδευτικών

Την ίδια στιγμή, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο θέμα της ασφάλειας στις φοιτητικές εστίες, αναφέροντας ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα διαθέτουν ελεγχόμενη πρόσβαση. Παράλληλα, μίλησε για τη στρατηγική διεθνοποίησης των ελληνικών πανεπιστημίων, μέσα από συνεργασίες με ξένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών.

Σχετικά με τους διορισμούς στην εκπαίδευση, η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει συνολικά 46.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, επισημαίνοντας ότι συνεχίζεται η προσπάθεια για να καλύπτονται τα κενά όσο το δυνατόν νωρίτερα.

«Αν σας πω ότι θα εξαφανιστούν τα κενά, θα σας έχω πει ψέματα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως στόχος είναι οι ανάγκες των σχολείων να καλύπτονται ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της σχολικής χρονιάς.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι αξιοποιούνται και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία προκειμένου να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός και να περιορίζονται οι ελλείψεις, με τελικό στόχο την πιο ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.