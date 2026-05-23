Ο Αντρές Ινιέστα μέχρι πριν λίγο καιρό αγωνίζοταν στην Emirates Club, ωστόσο ολοκλήρωσε την πλούσια ποδοσφαιρική του καριέρα και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα.

Αυτό το βήμα θα είναι στην προπονητική, με τον 42χρονο πλέον να ειναι έτοιμος να ξεκινήσει από το Ντουμπάι και από τον πάγκο της Gulf United.

Έτσι, μετά την ιδιότητα του μετόχου στην Αλμπαθέτε αλλά και του στρατηγικού συμβούλου στην Χέλσινγκερ, ο Ινιέστα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή του.