Ο Αντρές Ινιέστα μέχρι πριν λίγο καιρό αγωνίζοταν στην Emirates Club, ωστόσο ολοκλήρωσε την πλούσια ποδοσφαιρική του καριέρα και είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα.
Αυτό το βήμα θα είναι στην προπονητική, με τον 42χρονο πλέον να ειναι έτοιμος να ξεκινήσει από το Ντουμπάι και από τον πάγκο της Gulf United.
Έτσι, μετά την ιδιότητα του μετόχου στην Αλμπαθέτε αλλά και του στρατηγικού συμβούλου στην Χέλσινγκερ, ο Ινιέστα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ζωή του.
🚨🇦🇪 EXCL: Andrés Iniesta set to start his managerial career with first head coach job agreed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2026
He’s signing for Gulf United in Dubai, all agreed with signatures to follow. 👔🇪🇸 pic.twitter.com/0OIy4Obooq