Αναστάτωση επικράτησε μέσα σε ασανσέρ πολυκατοικίας στη Ρωσία, όταν φορητή μπαταρία (power bank) που μετέφερε γυναίκα στην τσάντα της πήρε φωτιά ξαφνικά, μετατρέποντας τον μικρό χώρο σε παγίδα καπνού και φλόγας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας του κτιρίου.

Το συμβάν σημειώθηκε σε πολυκατοικία στην πόλη Σουργκούτ, με το σχετικό βίντεο να δείχνει τη γυναίκα να εισέρχεται στο ασανσέρ έχοντας μαζί της την τσάντα, προτού αρχίσουν ξαφνικά να βγαίνουν καπνοί από το εσωτερικό της.

Μερικές στιγμές αργότερα, το power bank εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η γυναίκα, εμφανώς τρομοκρατημένη, πέταξε αμέσως την τσάντα στο πάτωμα και άρχισε να προσπαθεί απεγνωσμένα να ανοίξει τις πόρτες του ανελκυστήρα.

Ο περιορισμένος χώρος γέμισε σχεδόν αμέσως με αποπνικτικό καπνό, ενώ στο βίντεο διακρίνεται η γυναίκα να πατά συνεχώς τα κουμπιά του ασανσέρ και να προσπαθεί να καλύψει το πρόσωπό της για να προστατευτεί από τις αναθυμιάσεις.

Μετά από στιγμές αγωνίας, οι πόρτες τελικά άνοιξαν και η ίδια κατάφερε να βγει εγκαίρως από τον ανελκυστήρα, χωρίς να τραυματιστεί ή να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.