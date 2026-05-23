Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 78χρονου Στέργιου Βλάχου από το Πλατανόρευμα Σερβίων Κοζάνης, καθώς οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού του, περίπου έντεκα ημέρες μετά την εξαφάνισή του.

Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε χαθεί από το πρωί της 6ης Μαΐου, με τις προσπάθειες εντοπισμού του να συνεχίζονται αδιάκοπα στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι τον εντοπισμό του σε δύσβατο σημείο κοντά στην οικία του.

Η σορός του εντοπίστηκε σε χώρο πίσω από μάντρα κτηνοτροφικής εγκατάστασης, σε σημείο που δεν ήταν ορατό από το οδικό δίκτυο, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες στις οποίες συνέδραμαν και εκπαιδευμένοι σκύλοι της ομάδας KYON OSFRISIS, ενώ καθοριστικές φαίνεται πως υπήρξαν και πληροφορίες που προήλθαν από τηλεθεατές της εκπομπής Φως στο Τούνελ.

Ο Παναγιώτης Κυραντζής, μέλος του Δ.Σ. της ομάδας, περιγράφει τη στιγμή του εντοπισμού:

«Είμαστε μια ΑΜΚΕ και λειτουργούμε με τη βοήθεια δέκα εθελοντών, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, χειριστές και ακολουθούμε διεθνή πρωτόκολλα. Σκοπός μας είναι να εντοπίζουμε τους αγνοούμενους ζωντανούς. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη αυτή τη φορά. Τα σημεία που ερεύνησαν οι σκύλοι την Τετάρτη, δεν είχαν καμία σχέση με αυτά που ερευνήσαμε την Κυριακή. Ο σκοπός μας ήταν να κάνουμε μια διήμερη έρευνα και να αξιοποιήσουμε όσα ακούστηκαν στην εκπομπή σας. Έτσι φτάσαμε στη διασταύρωση. Από τη μία είναι το μονοπάτι της πεζοπορίας, το άλλο που οδηγεί σπίτι του και το τρίτο προς το νεκροταφείο. Ο σκύλος μας στα πρώτα είκοσι – τριάντα μέτρα άρχισε να δείχνει ότι εντοπίζει μια γνώριμη σε εκείνον μυρωδιά. Του αφήσαμε πρωτοβουλίες, μας οδήγησε απέναντι από το νεκροταφείο σε ένα ανηφορικό μονοπάτι που καταλήγει σε ένα υπερυψωμένο λιβάδι όπου βρέθηκε και η σορός. Περίπου 500-600 μέτρα από το σπίτι του…».