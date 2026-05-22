Ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Φενέρμπαχτσε και πήρε την πρόκριση στον τελικό της ΕuroLeague, εκεί όπου θα προσπαθήσει να πάρει το τρόπαιο για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Mε αφορμή την νέα επιτυχία των Πειραιωτών η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ συνεχάρη την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, μέσω ανακοίνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα η ΠΑΕ ανέφερε: «Ο Θρύλος μας στον τελικό της Euroleague! Συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή!».