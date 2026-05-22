Στην Αθήνα έφτασαν το βράδυ της Παρασκευής τα 19 μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla, μετά την περιπέτεια που προηγήθηκε και την κράτησή τους από τις ισραηλινές αρχές.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άνθρωποι για να τους υποδεχθούν, κρατώντας λουλούδια, πλακάτ και πανό, ενώ ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και της αποστολής αλληλεγγύης προς τη Γάζα.

Η άφιξη των μελών της ελληνικής αποστολής συνοδεύτηκε από θερμό κλίμα και εκδηλώσεις συμπαράστασης. Οι συγκεντρωμένοι είχαν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για υποδοχή στο αεροδρόμιο, το οποίο είχε προγραμματιστεί για τις 20:00, με την άφιξη των ακτιβιστών να αναμένεται περίπου στις 20:30.

Κατά την άφιξή τους, οι 19 συμμετέχοντες έγιναν δεκτοί με χειροκροτήματα, συνθήματα και λουλούδια, σε μια υποδοχή με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά την άφιξη της αποστολής σημειώθηκε περιορισμένη ένταση με αστυνομικές δυνάμεις στο αεροδρόμιο, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συνέχεια.

Η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα, με την υποδοχή να συνεχίζεται σε συγκινητικό κλίμα από τους συγκεντρωμένους που περίμεναν τα μέλη της ελληνικής αποστολής.