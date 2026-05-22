Ο Ολυμπιακός πήρε πανάξια την πρόκριση στον τελικό του final four της ΕuroLeague που γίνεται στο ΟΑΚΑ και ο Σάσα Βεζένκοφ στάθηκε στην συμπαράσταση του κόσμου.

Παράλληλα, τόνισε πως η ομάδα είναι μια νίκη μακριά από τον στόχο της και είναι έτοιμη για να κατακτήσει το τρόπαιο την Κυριακή.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Βεζένκοφ μετά το ματς:

«Παίξαμε καλή άμυνα στο πρώτο ημίχρονο, και έπρεπε να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο και στην συνέχεια. Παίξαμε καταπληκτική άμυνα.

Είμαστε μια νίκη μακριά από τον στόχο μας. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι έχουμε λίγες ώρες να ξεκουραστούμε και να πάμε να το πάρουμε το κύπελλο. Πρέπει να προσέξουμε την αποκατάσταση αλλά να δούμε και να διορθώσουμε τα λάθη μας.

Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα με πολύ ταλέντο, ο καθένας βοηθάει από την πλευρά του, είναι κάτι που το κάνουμε όλη της σεζόν, το ίδιο κάνουμε και τώρα.

Τρομερή η συμπαράσταση του κόσμου μας. Είναι καταπληκτικοί, τους θέλουμε στο πλευρό μας και την Κυριακή».