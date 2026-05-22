Ένας παθιασμένος και αποφασισμένος Ολυμπιακός, έκανε επίδειξη δύναμης στο «ερυθρόλευκο» ΟΑΚΑ συντρίβοντας με 79-61 την Φενέρμπαχτσε και έδωσε ραντεβού για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Δείτε ΕΔΩ το λεπτό προς λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπατσε.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε κορυφαίο τον Πίτερς με 17 πόντους, ενώ τον ακολούθησαν οι Βεζένκοφ με 16 πόντους, Ντόρσει με 15 και οι Φουρνιέ, Γουόρντ με 10 πόντους.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά από το πρώτο δεκάλεπτο και έφτασε το σκορ στο 12-0, με τον Μπιρτς να πετυχαίνει στο 7’ το πρώτο καλάθι της Φενέρ. Ο Ντόρσει στην πρώτη περίοδο είχε 11 πόντους και ο Ολυμπιακός είχε το προβάδισμα με 18-12.

Στην δεύτερη περίοδο πήρε την σκυτάλη ο Πίτερς ο οποίος ήταν ασταμάτητος και ανέβασε την διαφορά στο 32-17. Οι Τούρκοι μπόρεσαν να ρίξουν ξανά τη διαφορά κάτω απ’ τους δέκα, για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο με 33-24.

Στην τρίτη περίοδο ήταν η ώρα του Βεζένοφ και του Φουρνιέ για το 56-41. Στην τέταρτη περίοδο ο Ολυμπιακός με τρίποντο πάλι του Φουρνιέ και πέντε πόντους του Πίτερς έφτασε στο τελικό 79-61 και έδειξε πως είναι πανέτοιμος να ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ουόκαπ 2 (5ασ.), Ουόρντ 10, Βεζένκοφ 16, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 15, Πίτερς 17, Μιλουτίνοφ 6 (13ρ.), Τζόζεφ, Χολ, Μακ Κίσικ 1, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 10 (4ασ.).

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ: Μπάλντγουϊν 10 (6ασ.), Μέλι 7, Χόρτον Τάκερ 16 (7ρ.), Ντε Κολό 6, Μπιμπέροβιτς 17 (6ρ.), Μπιτίμ, Γιαντούνεν, Χολ, Σίλβα 2, Κόλσον, Μπιρτς 3.