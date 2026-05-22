Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στο Ηράκλειο Κρήτης σε ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα μία 22χρονη γυναίκα που κατήγγειλε ότι δεχόταν απειλές θανάτου από τον 26χρονο πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η νεαρή, ο πρώην σύντροφός της δεν αποδέχθηκε ποτέ τον χωρισμό τους και το τελευταίο διάστημα την παρενοχλούσε διαρκώς με τηλεφωνήματα και απειλές.

Η κατάσταση κορυφώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, όταν – όπως καταγγέλλει – ο 26χρονος την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει και θα προκαλέσει κακό τόσο στην ίδια όσο και στην οικογένειά της.

«Μου έλεγε ότι θα με πυροβολήσει, ότι θα κάνει κακό στους γονείς μου και ότι θα βάλει χειροβομβίδα στο σπίτι», περιέγραψε η 22χρονη.

Η παρέμβαση της Αστυνομίας

Η νεαρή γυναίκα, τρομοκρατημένη από τις απειλές, ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία, με τους αστυνομικούς να κρίνουν ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος για τη σωματική της ακεραιότητα.

Οι Αρχές την απομάκρυναν από το σπίτι και τη μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα για προστασία, ωστόσο ο 26χρονος συνέχισε να την καλεί και να εκτοξεύει απειλές.

Όπως περιέγραψε η ίδια, ο άνδρας εμφανίστηκε τελικά κάτω από το σπίτι της, με την Αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα και να προχωρά στη σύλληψή του.

Στην κατοχή του φέρεται να βρέθηκαν δύο μαχαίρια, ένα κουζινομάχαιρο και ένα παραδοσιακό κρητικό μαχαίρι, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία της 22χρονης, ο ίδιος είχε παραδεχθεί στο παρελθόν ότι είχε ασκήσει βία και σε προηγούμενη σύντροφό του.

Η μητέρα της 22χρονης περιέγραψε πως ο 26χρονος είχε γίνει ιδιαίτερα πιεστικός μετά τον χωρισμό, τηλεφωνώντας συνεχώς και απειλώντας ότι θα κάνει κακό τόσο στην κόρη της όσο και στην οικογένεια.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο άνδρας πληροφορήθηκε ότι γνωστό πρόσωπο της οικογένειας βρισκόταν στο σπίτι της κοπέλας, γεγονός που φαίνεται να πυροδότησε νέο κύκλο απειλών και εκρήξεων οργής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 26χρονος είναι ήδη γνωστός στις Αρχές από προηγούμενες υποθέσεις. Φέρεται να είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025 για εξύβριση και απειλή σε βάρος γυναίκας, ενώ λίγους μήνες αργότερα είχε κατηγορηθεί και για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος της τότε συζύγου του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, απειλές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.