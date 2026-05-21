Την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών Μαρία Καρυστιανού» ανακοινώνει η Μαρία Καρυστιανού, σε εκδήλωση που πραγματοποιείται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.

Η παρουσίαση του νέου κόμματος έχει προγραμματιστεί για τις 18:30, με το ενδιαφέρον να είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς το όνομα της επικεφαλής περιλαμβάνεται επίσημα και στην ονομασία της παράταξης.

Το όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος πολιτικός φορέας θα φέρει τον τίτλο: ««Ελπίδα για τη Δημοκρατία – Μαρία Καρυστιανού – Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών»

Το λογότυπο του κόμματος αναμένεται να είναι το περιστέρι με το κλαδί ελιάς, σύμβολο που η Μαρία Καρυστιανού έχει χρησιμοποιήσει πρόσφατα και σε δημόσιες αναρτήσεις της στα social media.

Πυρετώδεις προετοιμασίες στη Θεσσαλονίκη

Από το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες για τη μεγάλη εκδήλωση παρουσίασης στον πεζόδρομο της Αριστοτέλους, έξω από το ιστορικό Ολύμπιον.

Στο σημείο τοποθετήθηκε γιγαντοοθόνη, μέσω της οποίας θα μεταδίδονται οι ομιλίες από τη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου, ώστε να μπορέσει να παρακολουθήσει περισσότερος κόσμος την εκδήλωση.

Η κίνηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς οι συνεργάτες της Μαρίας Καρυστιανού εκτιμούν ότι η προσέλευση θα ξεπεράσει τα 2.000 άτομα, ενώ η χωρητικότητα της αίθουσας δεν ξεπερνά τα 600.

Αναμένονται παρουσίες-έκπληξη

Σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στη νέα πολιτική πρωτοβουλία, στην εκδήλωση αναμένεται να δώσουν το «παρών» και πρόσωπα-έκπληξη από τον δημόσιο και πολιτικό χώρο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ορισμένες παρουσίες θα σηματοδοτήσουν και επίσημα τη συνεργασία τους με το νέο κόμμα, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού.

Η ανακοίνωση του νέου φορέα έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις θέσεις, τα πρόσωπα και τις πολιτικές προτεραιότητες που θα παρουσιάσει το νέο κόμμα.