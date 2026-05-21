Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης, με την πολιτική αντιπαράθεση να επεκτείνεται στις υποκλοπές και τη λειτουργία της ΕΥΠ.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Εκτός ορίων η κόντρα Φλωρίδη – Κωνσταντοπούλου

Η πιο έντονη στιγμή της συνεδρίασης καταγράφηκε στη σύγκρουση ανάμεσα στον Γιώργο Φλωρίδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρενέβαινε από τα έδρανα κατά την τοποθέτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, φωνάζοντας: «Δεν ντρέπεστε λίγο;»

Ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος: «Ζητάτε να σας βοηθήσω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι δικηγόρος, δεν έχω επιστημονική κατάρτιση να σας βοηθήσω».

Και συνέχισε: «Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σας για λόγους πολιτικής αισθητικής και για λόγους αισθητικής γενικότερα».

Η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανταπάντησε κατηγορώντας τον υπουργό Δικαιοσύνης για συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε, αλλά εμένα ως δικηγόρο με βοηθάτε με τη στάση σας, γιατί αποδεικνύετε ότι όχι μόνο αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είστε ταγμένος στη συγκάλυψη», δήλωσε.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης χρησιμοποίησε αναφορά από την ελληνική ταινία Ξύπνα Βασίλη.

«Υπάρχει μια κωμωδία με τον Γιώργο Κωνσταντίνου, που έχει ανέβει σε ένα παγκάκι. Μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζετε επικίνδυνα προς αυτό», είπε απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η νέα σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή ανέβασε ακόμη περισσότερο το πολιτικό θερμόμετρο, με τις υποκλοπές, την ΕΥΠ και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να μετατρέπονται σε πεδίο μετωπικής σύγκρουσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Η αναφορά Ανδρουλάκη στις υποκλοπές και την ΕΥΠ

Η ένταση ξεκίνησε μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στον διάλογό του με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι ζήτησε εξηγήσεις για τους λόγους παρακολούθησής του, χωρίς όμως – όπως είπε – να λάβει σαφείς απαντήσεις. «Τον ρώτησα ποιοι είναι οι λόγοι και πού έχουν καταγραφεί. Μας απάντησε ότι δεν γνωρίζει τους λόγους και δεν υπάρχει καταγραφή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «λάσπη, απαξίωση, υπονοούμενα και προσωπικές επιθέσεις» στην υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στράφηκε και κατά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, κάνοντας λόγο για «θράσος» σχετικά με τις επικρίσεις που δέχθηκε για παραβίαση του απορρήτου της συνεδρίασης. Όπως υποστήριξε, αντίστοιχες αποκαλύψεις είχαν γίνει και το 2022 από τον βουλευτή της ΝΔ Κώστα Καραγκούνη χωρίς να υπάρξουν τότε αντιδράσεις.

«Απειλεί την ασφάλεια η αλήθεια από τον διοικητή της ΕΥΠ, αλλά δεν την απειλεί ότι κάποιοι έχουν υποκλέψει υλικό από τέσσερις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων;», διερωτήθηκε.