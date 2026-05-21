Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές στον Αποκόρωνα Χανίων, όταν ειδοποιήθηκαν από διερχόμενο, για τον εντοπισμό σορού σε προχωρημένη αποσύνθεση στην ευρύτερη περιοχή του Τζιτζιφέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ανταποκριτή μας flashnews.gr, η σορός εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή, με την αστυνομία και την Πυροσβεστική υπηρεσία Βρυσών να σπεύδει στο σημείο για την επιχείρηση ανάσυρσης.

Στο σημείο αναμένεται να βρεθεί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο, ενώ η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί, με το πέρας της μεταφοράς της σορού, αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στον Αποκόροωνα.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δεκέμβριο του 2025, βρέθηκε σε χωριό του Αποκόρωνα (στον Φρε) το αυτοκίνητο του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί μερικές ημέρες νωρίτερα από το Ηράκλειο, με τις έρευνες μέχρι και σήμερα να παραμένουν άκαρπες.

Η ανακάλυψη, σήμερα, της σορού, σε κοντινή τοποθεσία, επαναφέρει στο παρασκήνιο την υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου, αφού δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον ίδιο.

