Νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από την Τεχεράνη και δεν θα επιτρέψουν στο ιρανικό καθεστώς να τα διατηρήσει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ «θα το πάρουν», ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν θέλει το συγκεκριμένο υλικό, αλλά δεν πρόκειται να το αφήσει στα χέρια του Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το ουράνιο πιθανότατα θα καταστραφεί αφού ανακτηθεί.

«Δεν θα τους αφήσουμε να το κρατήσουν»

«Θα το πάρουμε. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν το θέλουμε. Πιθανότατα θα το καταστρέψουμε αφού το πάρουμε. Αλλά δεν θα τους αφήσουμε να το κρατήσουν», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, κλιμακώνοντας τη ρητορική πίεση προς την Τεχεράνη.

Η δήλωση έρχεται σε μια κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιμένει ότι το Ιράν δεν μπορεί να διατηρήσει αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.

Σύμφωνα με το Reuters, δύο ανώτερες ιρανικές πηγές ανέφεραν ότι η ιρανική ηγεσία έχει δώσει εντολή το εμπλουτισμένο ουράνιο να μην μεταφερθεί εκτός χώρας, παρά τις αμερικανικές πιέσεις.

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: «Θέλουμε να είναι ανοιχτά και ελεύθερα»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ θέλουν να παραμείνουν ανοιχτά, ελεύθερα και χωρίς διόδια.

«Θέλουμε να είναι ανοιχτά. Θέλουμε να είναι ελεύθερα. Δεν θέλουμε διόδια. Είναι διεθνές. Είναι διεθνής πλωτή οδός και δεν επιβάλλονται διόδια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους του πλανήτη. Η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας έχει χαρακτηρίσει το πέρασμα ως ένα από τα πιο κρίσιμα πετρελαϊκά chokepoints διεθνώς, με περιορισμένες εναλλακτικές διαδρομές σε περίπτωση διακοπής της ροής.

«Κανένα πλοίο χωρίς την έγκρισή μας»

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός κοστίζει στο Ιράν περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, καθώς, όπως είπε, η Τεχεράνη δεν μπορεί να εξάγει προϊόντα μέσω των νότιων υδάτων της.

«Δεν έχει περάσει κανένα πλοίο χωρίς την έγκρισή μας. Και το Πολεμικό Ναυτικό έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Κανένα πλοίο δεν πηγαίνει προς ή από το Ιράν χωρίς την έγκρισή μας», ανέφερε.

Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στη σκληρή γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην Τεχεράνη, με βασικούς στόχους την πίεση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.

Ρούμπιο: «Έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος»

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «ορισμένη πρόοδος» στις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, προειδοποιώντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να υπάρχουν υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες.

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε και στην αναμενόμενη διπλωματική αποστολή του Πακιστάν στην Τεχεράνη, επισημαίνοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν την προσπάθεια για μια «καλή συμφωνία». Παράλληλα, τόνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να έχει «άλλες επιλογές», εάν η διπλωματία αποτύχει.

«Η προτίμηση του Προέδρου είναι να επιτύχει μια καλή συμφωνία. Αυτή ήταν πάντα η προτίμησή του», είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα κάνει ό,τι μπορεί για να διαπιστώσει αν υπάρχει περιθώριο συμφωνίας.

Προειδοποίηση Ρούμπιο για τα διόδια στο Ορμούζ

Ο Μάρκο Ρούμπιο έστειλε, επίσης, σαφές μήνυμα στο Ιράν για το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο σχέδιο «απαράδεκτο», «εντελώς παράνομο» και «απειλή για τον κόσμο».

Όπως είπε, οποιαδήποτε κίνηση της Τεχεράνης προς αυτή την κατεύθυνση θα καθιστούσε αδύνατη μια διπλωματική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κανείς στον κόσμο δεν είναι υπέρ του συστήματος διοδίων. Δεν μπορεί να συμβεί. Θα ήταν απαράδεκτο. Θα καθιστούσε μια διπλωματική συμφωνία ανέφικτη αν συνέχιζαν να το επιδιώκουν», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Κλιμάκωση πίεσης με ανοιχτό παράθυρο διπλωματίας

Οι δηλώσεις Τραμπ και Ρούμπιο δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον κινείται σε δύο παράλληλες γραμμές: από τη μία, σκληρή πίεση προς την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα και τα Στενά του Ορμούζ· από την άλλη, διατήρηση ενός διπλωματικού διαύλου για πιθανή συμφωνία.

Το κεντρικό ζήτημα παραμένει το αν το Ιράν θα αποδεχθεί την απομάκρυνση ή παράδοση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και αν θα εγκαταλείψει κάθε σκέψη για επιβολή ελέγχου ή διοδίων στα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να μην επιτρέψει στην Τεχεράνη να διατηρήσει πυρηνικό υλικό που θεωρεί απειλή, ενώ ταυτόχρονα προειδοποιεί ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη διεθνή κόκκινη γραμμή.