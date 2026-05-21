Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέβλεψε κοινά πυρηνικά γυμνάσια με τη Λευκορωσία, στέλνοντας σαφές μήνυμα ισχύος. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο έσχατης λύσης, τονίζοντας ωστόσο ότι το οπλοστάσιο αυτό εγγυάται την κυριαρχία των δύο χωρών. Η κίνηση αυτή συνοδεύτηκε από μια άκρως ανησυχητική ενέργεια, καθώς η Μόσχα παρέδωσε πυρηνικά πυρομαχικά σε αποθήκες του πεδίου μάχης στη Λευκορωσία. Η επίδειξη των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων πυροδοτεί ακραία ένταση με τις χώρες της Βαλτικής και μέλη του ΝΑΤΟ, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και την έντονη δραστηριότητα drones στην περιοχή.



Η Μόσχα πραγματοποίησε μερικές από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις των τελευταίων ετών, στις οποίες συμμετείχαν 64.000 άτομα, με σκοπό την εκπαίδευση των δυνάμεών της στην «προετοιμασία και χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση εισβολής».



Στις τριήμερες ασκήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την Τρίτη σε ολόκληρη τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, συμμετέχουν οι Στρατηγικές Δυνάμεις Πυραύλων, ο Στόλος της Βόρειας Θάλασσας και ο Στόλος του Ειρηνικού, η Αεροπορία Μεγάλων Αποστάσεων, καθώς και μονάδες από τις στρατιωτικές περιφέρειες του Λένινγκραντ και της Κεντρικής Ρωσίας. Στο πλαίσιο των ασκήσεων, η Ρωσία παρουσίασε ένα πυρηνικό υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων της κλάσης «Borei», ένα ανθυποβρυχιακό αεροσκάφος Il-38, ένα MiG-31 εξοπλισμένο με έναν υπερηχητικό πύραυλο «Kinzhal» και διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους RS-24 «Yars».



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος παρακολούθησε τις στρατιωτικές πυρηνικές ασκήσεις, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί μέτρο «έσχατης λύσης» και ότι τα όπλα αυτά πρέπει να λειτουργούν ως εγγύηση της ρωσικής και της λευκορωσικής κυριαρχίας και στρατηγικής αποτροπής, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Λευκορωσίας. Μια μονάδα πυραύλων στη Λευκορωσία εκπαιδεύεται για την παραλαβή ειδικών πυρομαχικών για το κινητό σύστημα τακτικών πυραύλων «Ισκάντερ-Μ», συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης πυρομαχικών σε οχήματα εκτόξευσης, σύμφωνα με τη Ρωσία.



Στις ρωσικές πυρηνικές ασκήσεις χρησιμοποιούνται συνήθως ψεύτικες κεφαλές. Ένα βίντεο που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας έδειχνε ένα στρατιωτικό φορτηγό καλυμμένο με μουσαμά να κινείται με ελάχιστα μέτρα ασφαλείας, ενώ άλλα βίντεο έδειχναν πυρηνικά υποβρύχια, αεροσκάφη και πολεμικά πλοία.



Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται την ώρα που η Μόσχα δηλώνει ότι διεξάγει έναν υπαρξιακό αγώνα με τη Δύση για την Ουκρανία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Πούτιν έχει υπενθυμίσει επανειλημμένα τη πυρηνική ισχύ της Ρωσίας, προειδοποιώντας τη Δύση να μην υπερβεί τα όρια στην υποστήριξή της προς το Κίεβο. Η Ουκρανία και ορισμένοι ηγέτες της Δύσης έχουν απορρίψει τέτοιες κινήσεις ως ανεύθυνες επιδείξεις δύναμης.

Η ένταση στην Βαλτική κλιμακώνεται

Η Μόσχα κατηγόρησε τις χώρες της Βαλτικής ότι επιτρέπουν στην Ουκρανία να πετά πάνω από το έδαφός τους για να επιτεθεί στη βόρεια Ρωσία, μια κατηγορία που το ΝΑΤΟ έχει διαψεύσει. Τα κράτη της Βαλτικής, όλα ένθερμοι υποστηρικτές της Ουκρανίας, αντιτείνουν ότι η Ρωσία ανακατευθύνει ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους στόχους τους στην Ρωσία προς τον εναέριο χώρο τους.



Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε τις δηλώσεις του επικεφαλής της διπλωματίας της Λιθουανίας ως «σχεδόν παράλογες» την Τετάρτη, αφού ο υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπούντρις δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αποδείξει στη Μόσχα ότι είναι σε θέση να διεισδύσει στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.



Το Καλίνινγκραντ βρίσκεται ανάμεσα στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, τη Λιθουανία και την Πολωνία, στις ακτές της Βαλτικής. Έχει πληθυσμό περίπου ενός εκατομμυρίου κατοίκων και είναι έντονα στρατιωτικοποιημένο, καθώς αποτελεί την έδρα του Ρωσικού Στόλου της Βαλτικής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.