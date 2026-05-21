Υπό τον φόβο μήπως συμβεί κάτι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, η οικογένεια της ασθενούς δέχτηκε να δώσει φακελάκι στον αναισθησιολόγο του δημόσιου νοσοκομείου, ο οποίος αναμένεται να απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του.

Στενό συγγενικό της πρόσωπο, μιλώντας στο Live News, εξήγησε πώς αποκάλυψε τη δράση του αναισθησιολόγου.

«Μπήκε αυτός ο άνθρωπος να μας ενημερώσει ότι θα πάμε για χειρουργείο. Εκεί άρχισε να λέει ότι στο πρώτο χειρουργείο ήμασταν δεύτεροι στη σειρά προτεραιότητας και ότι ήταν δύσκολο, έχουν αρχίσει και θα μας πάρουν αργότερα δηλαδή», είπε χαρακτηριστικά.

«Έφυγε αυτός, αλλά καταλάβαμε ότι θα μας ζητήσει κάποια χρήματα. Εγώ είχα προετοιμάσει το κινητό και μετά από πέντε λεπτά επέστρεψε και έγινε αυτό που έγινε. Μας είπε ότι αν δεν πληρώσουμε, θα πάμε για μετά. Εγώ συμφώνησα, πιο πολύ φοβόμουν για τον άνθρωπό μου, μήπως κάνει κάτι εκεί μέσα. Δεν μπορούσα να πω ότι δεν έχω», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Προχωρήσαμε μετά, ήρθε φορείο. Εγώ είπα ότι θα πληρωθώ στις 28 του μηνός, είπα ψέματα ότι εργάζομαι στον Δήμο. Εκεί καταλήξαμε. Το είπα για να μη γίνει τίποτα πάνω στο χειρουργείο», ανέφερε στην εκπομπή του Mega.

«Πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο»

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ τόνισε ότι γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε ο συγκεκριμένος γιατρός να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπάμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».