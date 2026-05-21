Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η υπόθεση αναισθησιολόγου σε δημόσιο νοσοκομείο, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά χρηματικό ποσό από ασθενή λίγο πριν από προγραμματισμένο χειρουργείο.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε την άμεση απομάκρυνση του γιατρού, ενώ παράλληλα κινήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες.

Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε δημόσια για το περιστατικό, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του απέναντι στο φαινόμενο του «φακελακίου» στο ΕΣΥ. «Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο που προκάλεσε σάλο

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μέσα από βίντεο ντοκουμέντο που αναρτήθηκε στα social media και παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Live News».

Στο οπτικό υλικό ακούγεται ο γιατρός να ζητά ποσό ύψους 100 έως 150 ευρώ από συγγενείς ασθενούς, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν απαίτησε χρήματα αλλά ανέφερε προαιρετική οικονομική ενίσχυση.

«Όχι, λέω αν θέλετε δώστε», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά. Ο γιος της ασθενούς, που κατέγραψε το βίντεο, περιέγραψε πως ο γιατρός άφησε να εννοηθεί ότι ζητούσε χρήματα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία του χειρουργείου.

«Κατάλαβα από τα λόγια του ότι ήθελε λεφτά», είπε χαρακτηριστικά.

Η διοίκηση του νοσοκομείου προχώρησε άμεσα σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) σύμφωνα με το Live News, ενώ αποφασίστηκε και η αναστολή καθηκόντων του γιατρού μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο διοικητής του νοσοκομείου δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό μέσω βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok και έκανε λόγο για εικόνα που τον άφησε «άναυδο». «Δεν είχαμε μέχρι τώρα κάποια καταγγελία ή κάτι μεμπτό εις βάρος του», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο αναισθησιολόγος μιλώντας στο Mega και στο Live News αρνείται ότι ζήτησε φακελάκι, υποστηρίζοντας πως έγινε παρεξήγηση κατά τη διάρκεια της προεγχειρητικής διαδικασίας.

«Όχι, λέω αν θέλετε δώστε. Ακούστε, λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχετε αρκετή εμπειρία…». «Αφενός, ρωτάω επειδή υπήρχε πρόβλημα να μπει ή να μην μπει. Λέω ‘εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ, να μπείτε’. Γιατί ήταν τέλος πάντων κάποιες συνθήκες ιδιαίτερες».

Όπως ανέφερε, η επίσκεψή του στην ασθενή έγινε στο πλαίσιο του καθιερωμένου ελέγχου πριν από το χειρουργείο. Παράλληλα, δήλωσε πως βρίσκεται λίγο πριν από τη συνταξιοδότησή του και επικαλέστηκε σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω», είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε: «να έχω κάτι για τα γεράματά μου».

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 82% μετά από απόφαση του ΚΕΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά που το όνομα του συγκεκριμένου γιατρού εμπλέκεται σε ανάλογη υπόθεση. Το 2018 είχε κατηγορηθεί εκ νέου για απαίτηση χρηματικού ποσού ύψους 100 ευρώ από ασθενή, ωστόσο τότε είχε αθωωθεί και επέστρεψε κανονικά στα καθήκοντά του.