Με αναφορά στις κινήσεις της Τουρκίας γύρω από την πόντιση καλωδίου στο Αιγαίο, ο Δημήτρης Καιρίδης έκανε λόγο για «κόκκινη γραμμή» της Ελλάδας όσον αφορά τη διασύνδεση των νησιών με τον εθνικό κορμό.

Μιλώντας σε τηλεοπτική συζήτηση, ο πρώην υπουργός υποστήριξε πως η Αθήνα θεωρεί αδιαπραγμάτευτη τη διασυνδεσιμότητα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ χρησιμοποίησε και τον όρο «ελληνικό casus belli».

«Αν υπάρξει εμπόδιο, θα έχουμε κρίση»

Ο Δημήτρης Καιρίδης αναφέρθηκε σε πρόσφατο περιστατικό με τουρκικό πλοίο στην περιοχή, λέγοντας:

«Προχθές πήγε ένα καράβι τους, έκανε… σήκωσε σημαία, έδειξε τις θέσεις της Τουρκίας, αλλά αποχώρησε. Το καλώδιο μπήκε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Η διασυνδεσιμότητα των νησιών και το ενιαίο του εθνικού χώρου είναι αδιαπραγμάτευτο για την Ελλάδα και αποτελεί casus belli για εμάς».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα θεωρεί κρίσιμη την απρόσκοπτη σύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα.

«Αν η Τουρκία τολμήσει να βάλει το οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπόδιο, εκεί θα έχουμε κρίση», είπε χαρακτηριστικά.

Η ερώτηση για «πόλεμο» και η απάντηση Καιρίδη

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν αυτό σημαίνει ότι πιθανή παρεμπόδιση του καλωδίου θα οδηγούσε σε πολεμική σύγκρουση, ο πρώην υπουργός απάντησε:

«Η διασυνδεσιμότητα των νησιών, ο εθνικός χώρος είναι ενιαίος και αποτελεί κόκκινη γραμμή. Είμαι σαφής; Διότι μιλάμε για το τούρκικο casus belli. Να μιλήσουμε για το ελληνικό casus belli».

Παράλληλα, σημείωσε ότι έργα διασύνδεσης συνεχίζονται κανονικά, αναφέροντας και την περίπτωση τηλεπικοινωνιακού καλωδίου μεταξύ Κρήτης και Κύπρου.

«Οι Τούρκοι το γνωρίζουν»

Ο Δημήτρης Καιρίδης υποστήριξε επίσης ότι η τουρκική πλευρά γνωρίζει τα όρια που έχει θέσει η Ελλάδα.

«Η Τουρκία έρχεται με το καράβι, κρατάει μία ώρα αυτό και αποχωρεί, γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να πάει περαιτέρω», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του σχολίασε και τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα ελληνοτουρκικά, λέγοντας:

«Η Τουρκία είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για να αφήνεται σε λαϊκιστές και ψευτοπατριώτες διάφορους».

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν συζήτηση, κυρίως λόγω της αναφοράς του σε «ελληνικό casus belli», διατύπωση που, όπως παρατήρησε και δημοσιογράφος της εκπομπής, δεν ακούγεται συχνά δημόσια.