Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις προκαλεί στην Τουρκία η απόφαση του 36ου Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου της Άγκυρας, με την οποία ακυρώνεται το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, CHP, του 2023, στο οποίο είχε εκλεγεί πρόεδρος ο Οζγκιούρ Οζέλ.

Η απόφαση χαρακτηρίζεται ως πολιτικός σεισμός για την τουρκική αντιπολίτευση, καθώς οδηγεί σε προσωρινή απομάκρυνση του Οζέλ και των οργάνων που εξελέγησαν μετά το συνέδριο, ενώ ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή του πρώην προέδρου του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στην ηγεσία του CHP. Σύμφωνα με τη Sözcü, το Εφετείο αποφάσισε την απομάκρυνση του Οζέλ και της κομματικής διοίκησης, καθώς και την ανάληψη της ηγεσίας από τον Κιλιτσντάρογλου και την προηγούμενη διοίκηση μέχρι την οριστικοποίηση της απόφασης.

Ακυρώθηκε το συνέδριο που είχε αναδείξει τον Οζγκιούρ Οζέλ

Η δικαστική απόφαση αφορά το 38ο Τακτικό Συνέδριο του CHP, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2023. Σε εκείνο το συνέδριο, ο Οζγκιούρ Οζέλ είχε επικρατήσει του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο ηγεσίας του τελευταίου στο μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Sözcü, το Εφετείο έκρινε ότι το συνέδριο ήταν άκυρο λόγω «mutlak butlan», δηλαδή απόλυτης ακυρότητας, και αποφάσισε την ακύρωσή του από την ημερομηνία πραγματοποίησής του. Παράλληλα, έκρινε άκυρα και όλα τα τακτικά ή έκτακτα συνέδρια και τις αποφάσεις που ακολούθησαν μετά τις 4-5 Νοεμβρίου 2023.

Επιστροφή Κιλιτσντάρογλου και απομάκρυνση Οζέλ

Με βάση την απόφαση, ο Οζγκιούρ Οζέλ, τα μέλη του Κεντρικού Εκτελεστικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου του Κόμματος και του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου απομακρύνονται προσωρινά από τα καθήκοντά τους.

Την ίδια ώρα, επανέρχονται ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και τα κομματικά όργανα που βρίσκονταν στη διοίκηση πριν από το συνέδριο του Νοεμβρίου 2023. Η απόφαση προβλέπει ότι η προηγούμενη ηγεσία θα αναλάβει καθήκοντα μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Η Sözcü μεταδίδει ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα και ότι υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας εντός δύο εβδομάδων.

Η πρώτη αντίδραση Κιλιτσντάρογλου

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου έκανε την πρώτη του δήλωση, λέγοντας ότι η απόφαση για την απόλυτη ακυρότητα «να είναι ευεργετική για την Τουρκία και το CHP», σύμφωνα με τη Sözcü, η οποία επικαλείται το TGRT Haber.

Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς δείχνει ότι ο πρώην πρόεδρος του CHP δεν απορρίπτει τη δικαστική απόφαση που τον επαναφέρει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Αντιθέτως, εμφανίζεται να την υποδέχεται ως εξέλιξη με σημασία τόσο για το κόμμα όσο και για την Τουρκία.

Έκτακτη κινητοποίηση στο CHP

Η απόφαση προκαλεί αναταραχή στο εσωτερικό του CHP, καθώς το κόμμα καλείται πλέον να διαχειριστεί μια πρωτοφανή θεσμική και πολιτική κρίση. Μετά την εξέλιξη, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης των κομματικών οργάνων, προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα βήματα.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει μετά από προσφυγές για ακύρωση του συνεδρίου, με αιχμή ισχυρισμούς περί παρατυπιών. Τον Οκτώβριο του 2025, το Πρωτοδικείο της Άγκυρας είχε απορρίψει την υπόθεση, κρίνοντας ότι η δίκη είχε καταστεί άνευ αντικειμένου ή δεν υπήρχε ενεργητική νομιμοποίηση σε ορισμένες προσφυγές. Η απόφαση αυτή, όμως, οδηγήθηκε σε δεύτερο βαθμό, όπου πλέον ανετράπη.

Βαρύ πλήγμα για την τουρκική αντιπολίτευση

Η δικαστική ανατροπή έρχεται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πίεσης για την τουρκική αντιπολίτευση. Το CHP είναι το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης και βασικός αντίπαλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ η ηγεσία Οζέλ είχε επιχειρήσει να διαμορφώσει νέο πολιτικό προφίλ μετά τις εκλογικές ήττες της περιόδου Κιλιτσντάρογλου.

Η επιστροφή Κιλιτσντάρογλου μέσω δικαστικής απόφασης ενδέχεται να προκαλέσει εσωτερική σύγκρουση, καθώς σημαντικό μέρος του κόμματος είχε στηρίξει την αλλαγή ηγεσίας ως αναγκαία ανανέωση. Την ίδια στιγμή, η υπόθεση ανοίγει ξανά τη συζήτηση στην Τουρκία για τη σχέση Δικαιοσύνης και πολιτικής, ιδίως όταν δικαστικές αποφάσεις επηρεάζουν άμεσα την ηγεσία του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας δικαστικής μάχης

Η απόφαση δεν βάζει τέλος στην υπόθεση, καθώς προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο εντός δύο εβδομάδων. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική και νομική μάχη στο CHP πιθανότατα θα συνεχιστεί.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν η ηγεσία Οζέλ θα αποδεχθεί προσωρινά τη δικαστική απόφαση ή αν θα επιχειρήσει να την αμφισβητήσει πολιτικά και νομικά. Από την άλλη πλευρά, η στάση του Κιλιτσντάρογλου θα καθορίσει αν η επιστροφή του θα λειτουργήσει ως μεταβατική διαχείριση ή ως νέα φάση βαθιάς εσωκομματικής αντιπαράθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του Εφετείου της Άγκυρας αλλάζει δραματικά τους συσχετισμούς στην τουρκική αντιπολίτευση και δημιουργεί νέο σκηνικό αβεβαιότητας στο CHP, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα επιχειρούσε να εμφανιστεί ενωμένο απέναντι στον Ερντογάν.