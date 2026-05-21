Τεράστια αστυνομική επιχείρηση στήθηκε για τον εντοπισμό μιας 15χρονης που απήχθη στη μέση του δρόμου και τελικά εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα μέσα σε βαν σε πάρκινγκ ξενοδοχείου.

Τα στοιχεία της έφηβης δεν έχουν αποκαλυφθεί για να προστατευτεί η ταυτότητά της, με το περιστατικό να σημειώνεται τη Δευτέρα στο Τσέσαϊρ της Βρετανίας.

Η Daily Mail έγραψε ότι η κοπέλα περπατούσε μόνη της, όταν κατά τις 6.45 μ.μ. πέρασε ένα βαν κοντά της, βγήκε ένας άνδρας και υπό την απειλή μαχαιριού την έβαλε μέσα.

Ο οδηγός άρχισε να κάνει βόλτες στις γύρω περιοχές και κατά τις 9 το βράδυ, ένας περαστικός άκουσε κραυγές βοήθειας μέσα από το βαν, οπότε και ειδοποίησε την αστυνομία.

Αμέσως, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες και τελικά την εντόπισαν το πρωί της Τρίτης μέσα στο βαν, που εντοπίστηκε σε πάρκινγκ του ξενοδοχείου Cotton’s.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποκαλυφθεί τι έγινε όταν απήχθη η κοπέλα, με την αστυνομία να τονίζει ότι η 15χρονη βρίσκεται σπίτι με την οικογένειά της.

Για την απαγωγή συνελήφθη ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος ανακρίνεται και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν γνώριζε την έφηβη, αλλά την απήγαγε, επειδή θεώρησε πως «ήταν η κατάλληλη ευκαιρία».