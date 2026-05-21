Μία ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα είναι η σημερινή για την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθώς η Πέμπτη 21 Μαΐου θα ήταν η ονομαστική εορτή της κόρης του, Λένας Σαμαρά, η οποία έφυγε από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Ο αδελφός της, Κώστας Σαμαράς, που επίσης γιορτάζει σήμερα, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, προκαλώντας κύμα συγκίνησης.

Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά

Ο Κώστας Σαμαράς δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με την αδελφή του, συνοδεύοντάς την με ένα λιτό αλλά βαθιά συναισθηματικό μήνυμα.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες! Χρόνια μας πολλά Λενάκι μου. Ευχαριστώ από καρδιάς για τις υπέροχες ευχές», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Λένα Σαμαρά έφυγε από τη ζωή στις 7 Αυγούστου 2025, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν. Ο Κώστας Σαμαράς έχει αναφερθεί και άλλες φορές δημόσια στην αδελφή του μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και μηνύματα γεμάτα συγκίνηση και αγάπη.