Η online αγορά των εισιτηρίων διαρκείας του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-27 ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/5) και μέσα σε μόνο τέσσερις ώρες ανανέωσαν τις κάρτες τους περισσότεροι από 2.000 φίλαθλοι.

Μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να μην κατέκτησαν και φέτος το πρωτάθλημα, αυτό όμως δεν αλλάζει κάτι για τους οπαδούς τους, οι οποίοι είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Το έδειχναν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν με τα απανωτά sold out, το δείχνουν ήδη και με την κίνηση στα εισιτήρια διαρκείας.

Μέσα σε μόνο τέσσερις ώρες περισσότεροι από 2.000 περσινοί κάτοχοι ανανέωσαν τις κάρτες τους, με τον αριθμό να δείχνει τον ενθουσιασμό που υπάρχει και τη διάθεση για συνεχή στήριξη, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο κόσμος του Ολυμπιακού πιστεύει στη διοίκηση και στις κινήσεις που θα γίνουν για να παρουσιαστεί πιο δυνατή η ομάδα τη νέα σεζόν, με την ΠΑΕ να διατηρεί τις ίδιες τιμές με πέρυσι και να μην προχωράει σε αυξήσεις.