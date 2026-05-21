Σε ένα ωραίο παιχνίδι με πολλές φάσεις, η Κηφισιά νίκησε με 3-2 την ΑΕΛ, η οποία αποχαιρέτησε με ήττα τη Stoiximan Super League και επιστρέφει στη Super League 2.

Το ματς ξεκίνησε με γκολ για τους γηπεδούχους καθώς μόλις στο 3ο λεπτό ο Λαρουσί, μετά το σουτ του Πόμπο που κόντραρε στα σώματα, έκανε το 1-0, για να απαντήσουν όμως άμεσα οι φιλοξενούμενοι: Στο 6′ ο Τούπτα συνεργάστηκε με τον Πασά και με διαγώνιο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο 9′ ο Τούπτα σκόραρε ξανά αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά την εξέταση του VAR και από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες δημιούργησαν τις ευκαιρίες αλλά καμία εκ των δύο δεν τις εκμεταλλεύτηκε, μέχρι που φτάσαμε στο 31′, όταν ο Σιμόν σέντραρε, ο Ζέρσον Σόουζα έδωσε με κεφαλιά-πάσα στον Πόμπο και αυτός με σουτ έγραψε το 2-1.

Το παιχνίδι ήταν πολύ καλό και οι φάσεις αρκετές και για τις δύο ομάδες, με την ΑΕΛ να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 53′ με δυνατό σουτ του Πέρες εκτός περιοχής. Οι Θεσσαλοί προσπάθησαν να πετύχουν και τρίτο γκολ στη συνέχεια, αυτή που το κατάφερε όμως ήταν η Κηφισιά στο 78′ με το συρτό σουτ του Αμανί, για να πάρει τελικά τη νίκη με 3-2.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Πέτκοφ, Μποτία (72’ Ούγκο Σόουζα), Λαρουσί, Ρουμπέν Πέρεθ (59’ Αμανί), Μπένι, Ζέλσον Σόουζα (59’ Πατήρας), Νούνελι (58’ Πόθας), Πόμπο (72’ Χριστόπουλος), Θεοδωρίδης.

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Φερίγκρα, Γκρόζος (46’ Χατζηστραβός), Μασόν, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες (80’ Κακουτά), Τούπτα, Σαγάλ (62’ Στάικος), Πασάς (62’ Γκάρατε).