Τραγικός είναι ο επίλογος της πολύμηνης εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού στην Κρήτη, καθώς σε αυτόν ανήκει η σορός σε προχωρημένη αποσύνθεση που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων.

Ο 33χρονος είχε εξαφανιστεί στις 7/12/2025 από το Ηράκλειο, ενώ λίγες ημέρες αργότερα το αυτοκίνητό του βρέθηκε στo χωριό Φρε, με τις αρχές να εστιάζουν τις έρευνες στα Χανιά και στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα.

Νωρίτερα σήμερα, κτηνοτρόφος που βρισκόταν ανάμεσα στα χωριά Φρε και Τζιτζιφέ, βρέθηκε μπροστά σε ανθρώπινα οστά, σε σημείο αρκετά δύσβατο, ειδοποιώντας απευθείας τις αρχές.

Στο σημείο, μετέβη ισχυρή αστυνομική δύναμη καθώς και ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων Κανέλλος Νικολάου και ιατροδικαστής, με τη σορό λίγο αργότερα να διαπιστώνεται ότι ανήκει στον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο.

Η σορός θα μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να διενεργηθούν ιατροδικαστικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.