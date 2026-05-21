Το παλάτι της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Bajrakitiyabha Mahidol έχει επιδεινωθεί σημαντικά, περισσότερο από τρία χρόνια μετά τη νοσηλεία της. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της daily mail, η 47χρονη πριγκίπισσα, γνωστή στη χώρα ως «Princess Bha», νοσηλεύεται από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στρατιωτικών σκύλων.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Βασιλικού Οίκου, η πριγκίπισσα εμφάνισε σοβαρή λοίμωξη στην κοιλιακή χώρα, η οποία προήλθε από φλεγμονή στο παχύ έντερο. Το παλάτι ανέφερε επίσης ότι παρουσιάζει ασταθή ζωτικά σημεία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, αρρυθμίες και προβλήματα στην πήξη του αίματος. Η Bajrakitiyabha εξακολουθεί να υποστηρίζεται από ιατρικά μηχανήματα για τη λειτουργία των πνευμόνων και των νεφρών της, ενώ λαμβάνει συνεχή φαρμακευτική αγωγή. Στην πραγματικότητα βρίσκεται σε κώμα εδώ και τρία χρόνια.

«Η κατάσταση της υγείας της συνεχίζει να επιδεινώνεται», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο του παλατιού, προσθέτοντας ότι η λοίμωξη έχει πλέον γίνει «ανεξέλεγκτη» και έχει επηρεάσει και άλλα όργανα. Η πριγκίπισσα είναι η μεγαλύτερη κόρη του Maha Vajiralongkorn από τον πρώτο του γάμο και θεωρείται ιδιαίτερα κοντά στον βασιλιά.

Έναν χρόνο πριν από τη νοσηλεία της είχε αναλάβει ανώτερη θέση στη βασιλική φρουρά του πατέρα της, ενώ πολλοί τη θεωρούσαν πιθανή διάδοχο του θρόνου. Ο 73χρονος βασιλιάς έχει επτά παιδιά από τέσσερις γάμους, ωστόσο δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ποιο πρόσωπο θα τον διαδεχθεί.

Η πριγκίπισσα είχε σπουδάσει στη Βρετανία, στις ΗΠΑ και στην Ταϊλάνδη, ενώ είχε αναλάβει θέσεις και στα Ηνωμένα Έθνη, όπου είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα δικαιώματα των γυναικών στις φυλακές. Το 2022 είχε καταρρεύσει ενώ έτρεχε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης στο Khao Yai National Park, στην κεντρική Ταϊλάνδη.

Αρχικά μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο και στη συνέχεια αεροδιακομίστηκε στο King Chulalongkorn Memorial Hospital στην Bangkok.

Ειδικοί σε θέματα της βασιλικής οικογένειας της Ταϊλάνδης είχαν προειδοποιήσει ήδη από τότε ότι η πρόγνωση ήταν «ιδιαίτερα σοβαρή» και ότι η κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή στη μοναρχία της χώρας.

Η προηγούμενη επίσημη ενημέρωση για την υγεία της είχε δοθεί τον Αύγουστο του 2025, η πρώτη μετά από δύο χρόνια, όταν το παλάτι είχε αναφέρει ότι οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάστασή της και προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την πίεση και τη λειτουργία των οργάνων της.