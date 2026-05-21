Γνωστά έγιναν τα ονόματα των τριών διαιτητών που όρισε η Euroleague στον ημιτελικό του Final Four ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε.

Η αναμονή έλαβε τέλος και πλέον απομένουν ώρες για τον πρώτο ημιτελικό, στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής (22/5), όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τους Τούρκους που είναι και οι κάτοχοι του τίτλου.

Από την πρώτη στιγμή ήταν δεδομένο πως ο ένας εκ των διαιτητών της αναμέτρησης θα ήταν ο Ισπανός Κάρλος Περούγκα καθώς δεν γινόταν να οριστεί για τον άλλο ημιτελικό στον οποίο θα κοντραριστούν δύο ομάδες από τη χώρα του (Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης), οπότε απέμενε να γίνει γνωστό ποιοι θα ήταν οι άλλοι δύο.

Όπως, λοιπόν, ανακοίνωσε η Euroleague, στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε θα είναι και οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία).

Σε ό,τι αφορά τον άλλο ημιτελικό, τον ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Βαλένθια και τη Ρεάλ Μαδρίτης, οι τρεις διαιτητές θα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μεχντί Ντιφαλά και Όλεγκς Λάτισεβς.