Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει δύο γκολ, η Αλ Νασρ νίκησε με 4-1 τη Ντάμακ εκτός έδρας και στέφθηκε πρωταθλήτρια Σαουδικής Αραβίας.

Από τον Ιανουάριο του 2023, όταν και πήρε μεταγραφή, ο CR7 προσπαθούσε να οδηγήσει την ομάδα του στην κατάκτηση του τίτλου αλλά δεν τα κατάφερνε με τίποτα. Επέμεινε όμως και τελικά ήρθε η ώρα των πανηγυρισμών.

Αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Ντάμακ, η Αλ Νασρ πήρε προβάδισμα με τα γκολ των Μανέ και Κομάν και από εκεί και πέρα ανέλαβε ο Ρονάλντο, ο οποίος σκόραρε δύο φορές και σφράγισε τη νίκη της ομάδας του με 4-1.

Μια νίκη που δίνει το πρωτάθλημα στην Αλ Νασρ καθώς τερμάτισε στο +2 από την Αλ Χιλάλ, με τον Πορτογάλο σταρ να αντικαθίσταται στο 88′ και να αποθεώνεται καθώς πήγαινε συγκινημένος προς τον πάγκο.