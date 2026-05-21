Μετά από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην αποδόμηση οργανωμένου δικτύου που φέρεται να είχε αναπτύξει έντονη παράνομη δράση στην Κρήτη, με βασικό αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Δίωξης Ναρκωτικών, επικεντρώθηκε κυρίως σε τρεις οικογένειες με παρουσία στα Ζωνιανά, το Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής έχουν περάσει χειροπέδες σε 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 πρόσωπα.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 20 έφοδοι σε κατοικίες. Οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν πάνω από πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες κοκαΐνης, περίπου 34.000 ευρώ σε μετρητά, εννέα όπλα, φυσίγγια και πλήθος άλλων ευρημάτων που εξετάζονται ως στοιχεία της υπόθεσης.

Πάνω από 200 αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες συμμετείχαν στη μεγάλη επιχείρηση που εξελίχθηκε με ταυτόχρονες παρεμβάσεις σε κατοικίες, ποιμνιοστάσια και υπαίθριες τοποθεσίες όπου εκτιμάται ότι κρύβονταν παράνομα ευρήματα.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώθηκαν σε τρεις οικογενειακές ομάδες. Η πρώτη φέρεται να σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι άλλες δύο εξετάζονται για συμμετοχή σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης με δράση σε ολόκληρη την Κρήτη.

Κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση θεωρείται ένας 21χρονος άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο οργανώσεις. Οι Αρχές εκτιμούν ότι είχε καθοριστικό ρόλο στις συνεννοήσεις, στις μετακινήσεις και στις παράνομες συναλλαγές.

Από την πολύμηνη έρευνα και την αξιοποίηση τηλεφωνικών συνομιλιών προέκυψε και μία υπόθεση που συνδέεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κτηνοτρόφος φέρεται να αναζητούσε ζώα από τρίτους ώστε να εμφανίζεται πως διαθέτει τον αριθμό που είχε δηλώσει, ενόψει ελέγχου για επιδοτήσεις.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το κύκλωμα είχε αναπτύξει δράση σε μεγάλο τμήμα της Κρήτης, με παρουσία στο Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Μυλοπόταμο και το Λασίθι. Οι Αρχές περιγράφουν ένα δίκτυο με πολυεπίπεδη δομή και ισχυρές διασυνδέσεις, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο φέρονται να είχαν δύο οικογένειες, ενώ μία ακόμη ομάδα λειτουργούσε υποστηρικτικά στη μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται συνολικά σε 76 και, σύμφωνα με τη δικογραφία, συγκροτούσαν μία ιδιότυπη «οικογενειακή μαφία», με δραστηριότητες που εκτείνονταν από την εμπορία ναρκωτικών και την παράνομη οπλοκατοχή έως οικονομικές απάτες. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 18 συλλήψεις, ενώ μέσω της ΑΑΔΕ έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται μέλη ολόκληρων οικογενειών, καθώς πατέρες, μητέρες, παιδιά και αδέλφια φέρονται να είχαν ενεργή συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι ποσότητες κρύβονταν σε σπίτια, αγροτικές εκτάσεις και υπαίθριους χώρους, ενώ για την επικοινωνία τους χρησιμοποιούσαν κοινά επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα.

«Αυτοί που έχουν ξεθαρρέψει θα πληρώσουν πολύ ακριβά το τίμημα. Δηλαδή μετά από λίγο καιρό μόλις τους προφυλακίσουν και τους ορίσουν δικάσιμη, αυτοί κάτι τύποι που βγαίνουν τώρα και τους κατηγορούν θα πρέπει να κρυφτούν γιατί είναι πολύ κακά παιδιά», λέει μάρτυρας στο MEGA.

Οι ερευνητές της υπόθεσης κάνουν λόγο για αλλεπάλληλες δοσοληψίες κοκαΐνης σε διάφορες περιοχές του νησιού, με συναντήσεις να πραγματοποιούνται τόσο σε αστικά σημεία όσο και σε τουριστικές περιοχές. Παράλληλα, κατά τις έρευνες βρέθηκαν όπλα και πυρομαχικά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, δύο οικογένειες από τα Ζωνιανά φέρονται να είχαν τον κεντρικό έλεγχο της οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου και του Δήμου Μαλεβιζίου.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες οικογένειες είχαν τον βασικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, ενώ μία τρίτη οικογένεια από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου συμμετείχε υποστηρικτικά στη διακίνηση των ουσιών. Κρίσιμος θεωρείται ο ρόλος ενός 21χρονου, ο οποίος εμφανίζεται ως πρόσωπο-σύνδεσμος ανάμεσα στις ομάδες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις συζύγους βασικών μελών, καθώς, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του κυκλώματος και ανήκαν στον στενό πυρήνα της οργάνωσης.

Οι συναλλαγές κοκαΐνης φέρονται να πραγματοποιούνταν σε κομβικά σημεία του Ηρακλείου, αλλά και σε περιοχές όπως το Γάζι, η Αγία Πελαγία και η Αχλάδα, με την αστυνομία να καταγράφει συστηματική και εκτεταμένη δραστηριότητα.

Βίντεο από τις εφόδους της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια και κρησφύγετα