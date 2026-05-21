Ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού το καλοκαίρι και φέρεται να εξετάζει και την περίπτωση του Κολομβιανού Μπράιαν Καραμπάλι, ο οποίος αγωνίζεται στη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.

Η σεζόν τελείωσε πριν λίγες μέρες για τον «δικέφαλο του βορρά» και όχι ευχάριστα, καθώς όχι μόνο δεν πέτυχε τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος αλλά δεν κατάφερε να πάρει ούτε τη 2η θέση, για να διεκδικήσει στη συνέχεια τη συμμετοχή του στο Champions League.

Είναι δεδομένο, επομένως, ότι θα γίνουν αλλαγές στο ρόστερ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ένας από τους στόχους είναι η απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Θέση για την οποία φέρεται να είναι υποψήφιος και ο Καραμπάλι, ο οποίος το 2025 πήρε μεταγραφή στη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Πρώην παίκτης των Ιντεπεντιέντε Μεντεγκίν, Λεόνες, Μαγκνταλέα, Ντεπορτίβο Πάστο και Λανέρος, ο Κολομβιανός στόπερ, ύψους 1.88μ., μέτρησε φέτος 39 συμμετοχές πετυχαίνοντας και δύο γκολ.