Η Tesla κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση του πιο φιλόδοξου στόχου της στην καθαρή ενέργεια, ξεκινώντας την παραγωγή ηλιακών πάνελ σε μια νέα εγκατάσταση στο Μπρούκσαϊρ του Τέξας, κοντά στο Χιούστον. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια δυναμική επιστροφή της εταιρείας στον τομέα των φωτοβολταϊκών, καθώς στοχεύει στην επίτευξη μιας αδιανόητης ετήσιας παραγωγικής ικανότητας που θα αγγίζει τα 100 gigawatts μέχρι το 2028.



Το νέο εργοστάσιο θα στεγάζεται στον ίδιο χώρο με τη μονάδα παραγωγής των γιγαντιαίων μπαταριών Megapack. Συνδυάζοντας την παραγωγή ηλιακής ενέργειας με την αποθήκευση μεγάλης κλίμακας, η Tesla δημιουργεί ένα πλήρως ολοκληρωμένο ενεργειακό οικοσύστημα. Αυτό το δίκτυο θα μπορεί να παράγει και να αποθηκεύει ρεύμα σε μαζική κλίμακα, τοποθετώντας την εταιρεία ανάμεσα στους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλιακού εξοπλισμού παγκοσμίως, ενισχύοντας παράλληλα την εγχώρια παραγωγή των ΗΠΑ.



Η χρονική συγκυρία της επένδυσης δεν είναι τυχαία. Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια στην Αμερική εκτοξεύεται λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων, των ενεργοβόρων data centers για την τεχνητή νοημοσύνη και των ψηφιακών υποδομών. Η ηλιακή ενέργεια σε συνδυασμό με μπαταρίες θεωρείται πλέον η πιο γρήγορη και οικονομική λύση για το μέλλον.



Η ιστορία της Tesla στα φωτοβολταϊκά μετρά μια δεκαετία γεμάτη ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, όπως η εξαγορά της SolarCity το 2016 και η προβληματική επένδυση στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης. Αντίθετα, τα συστήματα αποθήκευσης Megapack και Powerwall γνώρισαν τεράστια επιτυχία, οδηγώντας το ενεργειακό τμήμα να γίνει κεντρικός πυλώνας της στρατηγικής της.



Το νέο εγχείρημα στο Τέξας δείχνει ότι η Tesla επενδύει ξανά βαριά στα φωτοβολταϊκά, ακολουθώντας την τάση για μεταφορά της παραγωγής σε αμερικανικό έδαφος λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων.



Παρά τις προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο Μασκ επιχειρεί να τοποθετήσει την Tesla στο επίκεντρο της μελλοντικής ενεργειακής οικονομίας, εκεί όπου η πράσινη παραγωγή, η αποθήκευση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ηλεκτροκίνηση συναντιούνται, σύμφωνα με τον ιστότοπο Interesting Engineering.